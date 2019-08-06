【8.5罷工】工聯會：示威者漠視打工仔上班權利　如「綁架市民」

工聯會周一（5日）發表聲明，嚴厲譴責激進示威者以粗暴違法手段企圖癱瘓全港交通，嚴重影響市民的工作及生活，批評示威者為達到自己政治目的，不惜綁架市民，破壞社會秩序，又指會支持特區政府和警方嚴正執法。

工聯會在聲明中稱，示威者借故甚至刻意破壞交通燈訊號及設置路障，發起不合作運動等，用盡粗暴違法手段企圖癱瘓全港交通，令港鐵多條路線受影響或暫停服務，路面交通也受到不同程度的阻礙，令數以百萬計市民的工作及生活受到影響。工聯會表示，對激進示威者漠視廣大打工仔上班權利，為達到自己政治目的，不惜綁架市民，破壞社會秩序，危害香港社會穩定的行為予以最嚴厲的譴責。

工聯會又呼籲，僱主應體諒今天因為交通被癱瘓導致上班遲到或受影響的僱員，給予酌情彈性安排，亦希望所有打工仔堅守崗位，特別是公共服務行業，發揮專業精神，繼續服務市民，保持香港正常運作。

最後，工聯會稱會一如既往，全力支持特區政府和警方嚴正執法，盡快恢復社會秩序和穩定，「儘管在前進的道路上，香港會出現這樣和那樣的阻力，但我們相信在強大的祖國的支持下，有維護香港穩定繁榮、愛護香港的廣大打工仔的共同努力，我們堅信，香港一定能夠排除各種干擾，走出困境，重新踏上光明大道！」