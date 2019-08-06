【元朗遊行】4青年涉藏攻擊性武器案　高院准以2萬至10萬元保釋

警方於727元朗的警民衝突中，拘捕多人。其中4名被捕青年涉藏有氣槍、伸縮警棍等，各被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件早前在粉嶺法院提堂時，不獲保釋。而4人今（6日）在高等法院申請保釋，獲法官批准。除涉管有氣槍的1名被告准以10萬元保釋外，另外3名被告均准以2萬元保釋。

4名被告：翁偉成、朱梓雲、朱俊愷和廖栩鋒在高等法院申請保釋獲准。（資料圖片）

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4名被告依次為翁偉成（25歲）、朱梓雲（23歲）、朱俊愷（18歲）和廖栩鋒（19歲）。他們分別任職汽車公司的市場銷售員、文員、廚師，而第4被告為剛考完公開試DSE的學生。

涉及武器包括丫叉鐵珠及萬用刀

控罪指他們於7月27日，在元朗朗樂街管有攻擊性武器。首被告涉管有一支伸縮警棍；次被告管有1枝丫叉、1袋鐵珠及1把摺合式萬用刀；第三被告管有1把氣槍連充氣罐、1個已上膛的彈匣、2個未上膛的彈匣和1包BB彈；第4被告管有1把摺合式萬用刀。

法官今准案中第三名被告朱俊愷以10萬元保釋，另外3名被告均以2萬元保釋。此外，4名被告在保釋期間不准離港，亦需遵守宵禁令，每天晚上10時至翌日早上7時需留在報稱地址。

案件編號：HCCP 409/2019