【逃犯條例】示威暴力升級　兩區議會主席譴責　指應和平表達訴求

反《逃犯條例》修訂運動繼續發展，昨日（5日）大批市民響應「三罷」，即罷工、罷市、罷課，並參加七區的集會。從傍晚開始，示威者轉至多區的警署作出破壞，同時也有來歷不明的人士向示威者襲擊。衝突中，荃灣有人被斬傷，深水埗有記者的頭部被催淚彈擊中。醫管局錄得41人受傷求醫，其中兩名男子的情況嚴重。 有受影響地區的區議會主席譴責暴力，認為持不同意見的市民，也應該以和平方式表達訴求。

8月5日晚上，荃灣一名身穿黑衫黑褲的男子，被身穿白衫的人用刀斬傷雙腿。（香港01記者攝）

黃偉傑：不分顏色任何暴力都予以譴責

金鐘、黃大仙、旺角、大埔、沙田和荃灣等區昨日（5日）下午1時開始有反修例及罷工集會，惟至下午4時許，部分示威者佔領多條主要幹道包括彌敦道、龍翔道等，並包圍各區的警署。示者威在沙田警署外點火，荃灣警署則有多處的玻璃被示威者掟磚打破，他們又以雷射燈向警署照射。及後警方採取清場行動，多次施放催淚彈。

至晚上7時許，荃灣、北角有示威者分別遭一批藍衣人及白衣人攻擊，雙方打鬥。至晚上11時，荃灣更有白衣人用刀追斬示威者，一名示威者的雙腳被斬至見骨。

荃灣區區議會主席黃偉傑回應查詢時表示，對無論什麼顏色人士的任何暴力都給予譴責，他將於今日聯絡荃灣警區指揮官聯絡，詳細了解昨晚發生的事件。

對於網上有號召再到荃灣進行報復行動，他擔心有更大衝突會在區內爆發。

黃偉傑（中）會聯絡荃灣警區指揮官，詳細了解8月5日發生的事件。（資料圖片）

黃偉傑坦言，昨晚荃灣發生藍衣人及白衣人追打示威者事件時，他並不在場。但他事後已即時向警方查詢，「任何暴力事件都應該嚴肅處理。」根據他所得的資料，晚上7時許、近8時在大河道發生的藍衣人拆路障和襲擊事件，警方並未接獲報案，呼籲受襲人士應該報警求助。

另外，北角明園西街在晚上7時05分，有十多名持藤條、木棍的白衣人攻擊正在英皇道聚集的示威者。記者嘗試聯絡東區區議會主席黃建彬，但他以「我不知道這件事，今早看新聞才知道」，然後速忙收線。

8月5日晚上近11點，旺角的示威者橪燒雜物作防線。（羅君豪攝）

葉傲冬：市民不會接受暴力升級

警方在今日（6日）凌晨在旺角首次使用「銳武」裝甲車，於凌晨2時許完成清場。油尖旺區區議會主席葉傲冬指出，示威人士的行動升級，最近均見有人掟磚頭、縱火等。他認為，大多數市民不會接受這種的表達意見的方法，「不覺得這些行為是文明社會可接受的行徑。」

至於旺角亞皆老街、朗豪坊對出位置昨晚有人向示威者動粗，葉傲冬表示不清楚事件，重申反對任何形式的暴力，對暴力行為予以強烈譴責。「打示威者、還是示威者攻擊不同意見的人士，我都是反對的。」

他強調，不想看到有任何市民或記者等人受傷，期盼示威者以和平方式表達訴求。