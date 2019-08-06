【8.5罷工】政府強烈譴責暴力行為：正將香港推向極為危險的邊緣

有網民於星期一（5日）發起罷工，其後多區逐漸演變成示威者堵路及警民衝突，防暴警於多個地區發射催淚彈。 政府發言人今(6日)凌晨發表聲明，指示威者的違法堵路活動擴至港九新界多個地區，形容他們罔顧法紀及有組織的行為「正將香港推向極為危險的邊緣」，特區政府予以強烈譴責。

警方今日多次施放催淚彈驅趕示威者。（高仲明攝）

港府表示，有人鼓吹罷工並進行所謂「不合作運動」，示威者堵塞紅磡海底隧道、龍翔道等主要幹道，在多個港鐵車站故意阻礙列車服務、「製造事端」，在上班繁忙時間對大批市民造成嚴重影響，更有人在路軌上放置雜物，可能危及列車和乘客安全。

此外，政府發言人指示威者的違法堵路活動擴至港九新界多個地區，加上「有計劃地衝擊政府總部及不同地區的警署、破壞警車、襲擊警務人員，甚至縱火」，晚上更有示威者再次將國旗從旗桿拆下並拋入海中，公然挑戰國家權威。發言人指示威者罔顧法紀及有組織的行為不僅剝奪其他市民上班的權利和日常生活的自由、嚴重影響經濟活動，「其逐步擴散及急劇升級的暴力亦令人髮指，正將香港推向極為危險的邊緣，特區政府予以強烈譴責。」

港府指感謝一眾公務員及公共服務提供者克盡己職，令公共服務大致維持正常，亦竭力令公共交通服務所受的影響減至最低；同時感謝各行各業的市民緊守崗位；並再次呼籲所有珍惜和愛護香港的市民與特區政府共同努力，全力打擊暴力、維護法治、盡快回復社會秩序。