【罷工】中彈采風攝影師為珠海學院學生　留2厘米永久傷口已出院

《逃犯條例》修訂爭議持續升溫，引發昨日（5日）全港多區罷工集會，及後演變成堵路警民衝突。 警方昨夜在深水埗清場時發出多枚催淚彈，其中一名現場採訪的記者頭部被催淚彈擊中。經查證後，該名記者是珠海學院學生，頭部中彈需縫針，經診斷後確認左眼角會留下2至3厘米永久傷痕，現已出院。該學生為采風電影的攝影師，事發時正為公司拍攝示威活動，采風電影發聲明，批評警方「以執法為名濫用武力」。 記者已就事件向警方查詢，暫未回覆。

被催淚彈擊中的記者是風采電影的攝影師、珠海學院學生黎家威。（資料圖片/歐嘉樂攝）

多區防暴警昨夜（5日）展開驅散行動，在晚上10時左右，深水埗有記者被催淚彈擊中頭部倒地。現場有救護員為中彈記者急救，其後就將其送上救護車。

傷者是香港珠海學院新聞及傳播學系三年級生黎家威，目前在采風電影擔任兼職攝影師一職。記者曾聯絡黎家威證實消息，他表示現時已出院，是次中彈左眼眼角受損，早前已在醫院縫三針，惟醫生診斷後，指左眼眼角將會留下2至3厘米的永久傷痕。他表示，已聯絡記協，記協亦已安排律師，正考慮是否就以法律途徑跟進事件。

采風電影在事發後亦在Facebook發出聲明，指機構攝影師黎家威在深水埗拍攝示威活動期間，遭警方催淚彈擊中頭部。又指黎家威的左額受傷流血暈倒，經急救後已甦醒，並無生命危險。采風電影又譴責警察，批評是「以執法為名濫用武力，傷害傳媒工作者，壓制市民知情權，罔顧法紀。」