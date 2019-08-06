【逃犯條例】54教牧領袖聯署牧函　促各方冷靜、成立調查委員會

政府修訂《逃犯條例》引發多次大規模警民衝突，當中示威者以「野貓式」展開行動，暴力程度升級，而警方驅散時使用武力的手段亦日漸升級。 社會各界紛紛就事件發表聯署聲明，多位來自不同宗教派別的教牧及信徒領袖於周一（5日）發表聯署牧函，促請各方冷靜，而政府應「拿出勇氣和擔當」化解當刻危機，包括成立獨立調查委員會，就修例事件作出建議。

警方於多區施放催淚彈。（資料圖片）

54名來自不同宗教派別的教牧及信徒領袖參與聯署牧函，並於《時代論壇》以全版廣告形式刊登，聯署者包括循道衛理聯合教會會長林崇智牧師、香港浸信會聯會會長羅慶才牧師、突破機構創辦人蔡元雲、中國神學研究院院長李思敬等。

批評政府未有回應訴求

牧函以「平安，必要這樣臨到我城」為題，指出本港正處於危機時刻、衝突不斷升溫，形容香港「猶如一個裝滿了炸藥的箱，隨時一觸即發。」牧函內批評政府僅再三重複其論點並譴責暴力，未有正面回應市民訴求或採取任何緩解行動。他們呼籲政府應拿出勇氣和擔當，採取切實有效的措施，化解政治危機；他們建議成立具公信力的獨立調查委員會，調查修例事件內失誤，並就當局制定政策作出建議。

54名教牧領袖發表聯署牧函。

促執法者不濫用武力 示威者克制

他們又稱執法當局恪守專業守則，不應濫用權力和武力，保障市民的人身安全；而示威者於表達訴求時，應該保持克制，以理服人。他們提及不論政治立場和取向，應以支持和維護法治為依歸。