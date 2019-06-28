【逃犯條例】無綫攝影師遭電筒照射阻採訪　示威者鞠躬道歉

《逃犯條例》修訂引起連串風波，連日來反修例的示威中有不同媒體亦廣泛報導，但過程中曾多次出現示威者阻礙記者採訪的情況。無綫新聞更被指在過去數周的報導中「立場偏頗」，導致昨日(27日)示威者於中環律政中心示威期間，有無綫新聞攝影師被大批示威者阻撓拍攝，更有示威者用電筒近距離照射鏡頭及攝影師面部，該名示威者其後向在場記者鞠躬道歉，承認自己行為過於衝動，又向無綫攝影師90度鞠躬致歉。

事發於昨午近2時，無綫新聞攝影師在律政中心採訪網民號召的包圍活動，期間被大批示威者包圍及辱罵，有人向無綫新聞攝影師喝罵「無綫新聞，出賣港人」、「CCTVB」等。一名示威者更以電筒近距離照射攝影機及該台攝影師，最終攝影師需由其他記者護送離開。

示威者用電筒近距離照射鏡頭及攝影師面部。(片段截圖)

↓↓↓無綫電視攝影師被阻撓採訪過程連環照↓↓↓

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約四小時後，即傍晚時份該名示威者突以咪高峰發言表示，稱對在下午曾以電筒照射攝影師的行為致歉，指自己因「電視台報道失實深感不憤」，形容自己行為過於衝動，又90度鞠躬向無綫攝影師道歉，而且呼籲其他人不要模仿，強調自己無意影響在場的其他記者，只是出於對無綫新聞「不時有失實報道」的氣憤。現場示威者聽罷亦拍掌鼓勵他勇於認錯的行為，指其致歉「真誠過林鄭」。

該名示威者90度鞠躬向無綫攝影師道歉。(李澤彤攝)