【無綫新聞】一位前線記者的心聲　為爭取報道出街淚灑有誰知？

反修訂《逃犯條例》社運風波牽連甚廣，無綫新聞亦成眾矢之的。示威者批評TVB報道偏頗、戲稱為「CCTVB」，近日多場示威中，TVB記者及採訪車更屢遭騷擾。 TVB前線記者阿美（化名）直言身心俱疲，不諱言「TVB新聞光環早已墜落，淪為過街老鼠」，禍根來自高層重重壓迫。她慨嘆，在這場社運中，不但是市民在抗議社會不公，其一眾前線記者同樣在機構體制中，努力爭取最大的空間，「當人人唾罵我們新聞偏頗，有誰願意知道，我們為一單新聞出街而灑淚冒險？」 有前線記者在公司內據理力爭，在街上成為示威者「出氣袋」，最令他們氣憤是公司漠視前線人員的人身安全，「大部分前線記者均未獲發足夠的保護裝備，就連頭盔、豬嘴（防毒面罩）都要同事之間輪流用」。她坦言，公司士氣低落，有記者日前請辭。

「無綫新聞是是旦旦」、「做X都好過做TVB」、「罷睇TVB」，一連串反TVB新聞報道的聲音在反修訂《逃犯條例》示威浪潮中，成為焦點之一。示威者不滿無綫新聞偏頗，繼包圍記者和採訪車外，更於早前沙田遊行中將行動升級，無綫電視有攝影師及記者採訪遊行時受襲，兩部新聞車夜間遭人破壞；另發起包圍TVB總部及其活動的行動，導致部分宣傳活動被迫取消，亦有人要求廣告商抽起該電視台廣告。

「TVB新聞光環早已墜落」

「事實上，TVB新聞光環早已墜落，淪為過街老鼠。」不便露面的TVB前線記者阿美（化名）近來飽受社會的種種唾罵，最令她難過是社會無人願意了解前線苦況，更無人願意聆聽他們一直在「高壓統治的機構」中據理力爭，盡力作全面平衡報道，又不違言：「我贊成抽起公司廣告，我會很開心。」語畢，她娓娓道來近日工作。

九龍灣「連儂牆」義工被一名中年男子連打13拳。（網上影片截圖）

阿美說，最震動整個新聞部事件之一，要數到7月11日發生的九龍灣連儂牆跆拳道黑帶義工被連打13拳。她說，當時該義工受襲片段，被主管高層以「不能使用得網片、當中欠前文後理」為由拒絕使用。及後，多名記者在社交群組向高層「極力」爭取，強調「既然公司立場要譴責暴力，不但要譴責反修例示威者的暴力，都要譴責向示威者施暴的人」。

「大家都搏到盡，很多東西不是我們可以控制」

她透露，記者為爭取播出機會，不但向PPRB（警察公共關係科）查詢，亦向當事人取片了解情況。據悉，兩位採主級中層，向新聞部主管電視廣播有限公司助理總經理（新聞及資訊）袁志偉（「花哥」）爭取播出義工受襲片段，及後淚灑新聞部。「當時午間和1830新聞時間只可讓播出『懷疑有義工被打』，Footage（片段）要用連儂牆畫面，直至晚上11時的新聞時段才成功爭取播出義工被連打13拳的片段」。她無奈說：「大家都搏到盡，很多東西不是我們可以控制」。

當大家都罷看無綫，就更少人知道前線記者曾幾經努力，施盡方法播出全面報道 一名TVB前線記者

示威者聲音 大台Main Cast被河蟹

過去網上瘋傳截圖，質疑TVB新聞偏頗，包括6月底金鐘示威阻塞龍和道的報道，被指刪去的士司機支持示威者的言論。阿美稱，當時原本報道將的士司機的受訪內容全面如實呈現，包括「支持示威者」的聲音，「但往往是24小時新聞台有播，只是到晚上大台（翡翠台）的Main Cast整合了，那單新聞最後只變成RVO（即主播簡述事件），真是莫名其妙」。她解釋，Main Cast是主管和新聞總監主場，當中新聞由「他們親自監督，說了算」，「當大家都罷看無綫，就更少人知道前線記者曾幾經努力，施盡方法播出全面報道」。

7月1日示威者衝擊立法會當日，無綫新聞播出示威者標示「勿動圖書館或文物」的畫面。（無綫新聞截圖）

阿美憶想起，7月1日示威者衝擊立法會當日，同事拍攝到示威者取飲品時付款，以及標記「勿動圖書館或文物」的畫面，但上司最終以「覺得不重要」而拒絕播出，但同事仍未有放棄，找來立法會議員葉建源，經他口講述，才成功播出畫面。她又說，立法會議員鄭松泰被「老屈」親自帶隊衝擊立法會，「是拜某高層所賜，那天只因對方一句『2樓有狗』就硬砌」，還叫一位前線同事VO（旁白），或令人誤會是那名記者所為」。

早前沙田反修例示威中，有TVB記者跟隨遊行隊伍走至沙田鄉事會路斜波位置，拍攝期間遭遊行人士高舉標語，並跳高以標語遮擋鏡頭。（資料圖片／洪嘉徽攝）

「公信力已失卻，不相信就是不相信」

對於公司立場傾「藍」，阿美坦言無容置疑，「撐警要撐到底以及要強烈譴責示威者暴力」。她對此甚惑不解，又稱有在示威者衝突發生後，播出警察工會聲明譴責暴力是「例牌」，「不過有部分採主，為迎合花哥口味，要求盡出幾個警察工會聲明譴責，加重示威施暴場面」。

不過，她說與同事都盡其所能呈現平衡報道，「如警察協會一定會加民主派，平衡兩邊聲音」。她又舉例說，在沙田反修例示威中，盡量呈現所有拍攝到畫面，「包括我們都有播放示威者被多名警方按壓在地上，衣物被扯至赤身露體」。她明白或有人質疑「為何警方最暴力的畫面無播出？」她坦言當時兵荒馬亂，人手能力所限，有些畫面未有拍攝到，「但要達到大家心目中的『公義』，總會都有難度」，又嘆說：「因公信力已失卻，不相信就是不相信」。

無綫新聞車在採訪沙田反修例示威期間遭破壞。（無綫新聞截圖）

「豬嘴」都要同事之間輪流用

更令名阿美氣憤是公司漠視前線人員的人身安全，「我們因為公司的立場變成被出氣、圍剿對象，在衝突現場採訪，但過去由於高層判斷失當，錯估運動發展形勢，大部分前線記者均未獲發足夠的保護裝備，就連頭盔、豬嘴（防毒面罩）都要同事之間輪流用」。直至昨訪問當日，她才接獲通知，部份記者會獲發一頂頭盔及背心一件，但頭盔只有12個。

有網民發現TVB記者在採訪沙田反修例示威時無咪牌，身穿HKAAA反光衣。（無綫新聞截圖）

近日網民熱議無線記者採訪時無「咪牌」和公司標誌，又嘲笑記者蘆儀身穿HKAAA（香港業餘田徑總會）反光背心出外採訪沙田示威。阿美解釋，HKAAA背心是幾乎是行家必備，「不少記者都會穿著，主要作用是方便記認記者位置，並非有心隱瞞」。據了解，蘆儀當時因裝備不足，攝影師取出該件背心給她穿上，亦由於急於「做扒」，沒有太多考慮，又嘆言「我們知道自己過街老鼠，一出去採訪會可能被打，但我們不可以就此放棄示威者聲音，為免採訪遭受騷擾，這是無奈的決定」。

「既然要支持新聞自由，襲擊新聞工作者是否可取？」

她認同早前無綫前記者呂秉權接受傳媒訪問的分析，港人對TVB的不滿是日積月累，由六四事件的「冷處理」、雨傘運動「七警事件」以至今次反修例運動。不過，在今次示威浪潮中，社會開始積存一股仇恨，「既然警察打人無人性，為何會為示威者圍打警察而鼓掌？既然要支持新聞自由，襲擊新聞工作者是否可取？」她亦擔心，「TVB是原罪」，「某機構才是記者」的想法會扼殺本港多元聲音，形成「惡性循環」，「市民不受TVB訪問，變相令一單新聞少左一把不同聲音」。

無綫新聞部攝影師在6月27日在禮賓府外採訪示威者時遭示威者阻撓，該名示威者事後道歉。（ 資料圖片／鄭子峰攝）

發放危險工作額外津貼「計到盡」

「有哪個記者希望淪落至此？」阿美嘆說新聞部士氣低落，不少同事受情緒困擾，惟公司高層就只似警察般，辦「打氣大氣大會」和送生果籃，而非開會了解前線困境作出檢討。她不恥公司對前線員工「計到盡」，「聲稱為顧及前線工作安全，發放危險工作額外津貼，但分核心範圍內外（分別1000元和500元）。以金鐘示威為例，龍和道屬核心內，但在天橋就屬核心外。」

加薪不忘提示：大家要更乖乖的配合採主的調動及指示

近日，高層為稱為重振士氣，考慮8月加薪，5年年資以下加薪一成，5年年資以上按表現加薪，「但只限記者，攝影部和採主級都無份。還要強調『大家要更乖乖的配合採主的調動及指示』」。她續力斥公司的做法反如設下陷阱，令操控「變本加厲」，而社會的指罵呼聲亦會更高，「他們只會更憤怒，好似警察過份施暴反而有人工加，我們受辱罵都是人工包埋」。

「七警事件」報道中，高層被批刪除「拳打腳踢」字眼，引起記者聯署抗議。（無綫新聞截圖）

不少人會問，為何TVB新聞部不再如雨傘運動般發起聯署抗議和總辭？阿美坦言「有骨氣的人大部子都走了，老臣子又不出聲，只有幾位稍有資歷的人守着」。對比當年花哥親自命令刪改「七警的拳打腳踢」，但今次高層的手段更高明，「不再直接無刪內容，而是事前指定方向，加多些撐警元素和比重，又利用24小時新聞台就美其名讓記者的新聞播出」。

資深記者臨別贈言：市民才是新聞的主角

阿美稱其實與部分同事早已萌生去意，惟現實生活問題，暫拿不出離開的勇氣，加上公司在行內聲譽逐漸下滑，「過去一個月寄出的幾封求職信，無一封有回音」。她又指出，記者要找到相應年資和類型的工作不易，「本身香港新聞機構少，職位少，人工低，可以選擇根本不多」。

她最後談及，在無綫工作11年的兼任中英台記者龍惠榆日前辭職，離忘她在離別電郵中提及「新聞總不能只有這些人的聲音，總不能在咪兜等幾小時，讓他們施捨幾個Bite就出一條。在不同議題上，市民肯定有很多想法，他們才是主角」，寄語公司「希望繼續聽到他們的聲音」。

TVB新聞部曾就記者受襲事件發表譴責聲明。（資料圖片）

TVB新聞部過去多次就記者採訪時受阻發表聲明，包括就沙田反修例示威中記者受襲事件表示，「嚴厲譴責暴徒襲擊本台正進行採訪的攝影師及記者」，批評對方「粗暴干預採訪自由」，已要求警方「緝拿暴徒歸案」，又稱過去已曾多次被示威者阻止拍攝，強調會「一如以往無畏無懼，客觀中立報道新聞，並且繼續提供多角度的現場直播。」至於新聞部的士氣低落，記者曾致電有關主管了解，截稿前未獲回應。