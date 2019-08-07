【逃犯條例】男子涉企圖衝警方防線被控暴動　自728遊行後首次

反修訂《逃犯條例》的人士，於今年8月5日發起「三罷」，期間黃大仙爆發警民衝突，一名報稱任文員的男子涉嫌在警方清場時，與其他人企圖衝破警方防線，並向警方向擲物，包括警方發放了的催淚彈，因而被控暴等罪名，是繼728中西區行的衝突後，再次有人被控暴動罪。案件今午（7日）在觀塘法院提堂。被告暫毋需答辯，案件押後至10月2日再訊，期間獲准以5000元保釋。

被告李澤霖被控暴動及未能出示身份證，在觀塘法院提堂。（馮家淇攝）

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辯方指被告被捕時受傷

被告李澤霖，32歲，根據控罪書上資料，被告任職文員，被控一項暴動及一項未能在規定下出示身份證明文件罪。辯方表示被告剛從醫院離開，其臉上及手踭都有包紮傷口，稱被拘捕時弄傷。

控罪指，被告於2019年8月5日，在黃大仙龍翔道與其他身份不詳的人參與暴動。另外在同日，被告未能在身穿著制服的警員鍾肇恒出示身份證明文件以供查閱。

准保釋但須守宵禁令

被告暫毋須答辯，案件押後至10月2日再訊，以候警方進一步調查，期間獲准以5000元保釋。被告不得離開香港、住在報稱地址，逢星期一、三、五的晚上七時至十時到葵芳警署報到。此外，被告亦需遵守宵禁令，每晚12時至翌日7時半需留在報稱地址。

有人把催淚彈擲向警員方向

據了解，當日三時有約300人佔領龍翔道東西行線，被告在下午約3時15分，當時警方準備在正德街清場，被告與其他人企圖衝破警方防線，被告向他們擲頭盔、揈雨傘，及將警方投擲的催淚彈擲回，警方衝前拘捕被告。

自修訂《逃犯條例》的爭議至今，只有728的中西區遊行後的衝突後，檢控44名人士暴動罪，其他被控的多只被控非法集結、襲警、阻差辦公、藏有攻擊性武器等，本案是連串示威活動以來，第二次有人被控暴動罪。

案件編號：KTCC1513/2019