【浸大生被捕】300師生聲援被捕學生　錢大康對事件感震驚

浸大學生會會長方仲賢周二（6日）於深水埗購買稱作觀星用的鐳射筆後，被5名休班警指是「鐳射槍」，以涉嫌「藏有攻擊性武器」拘捕。浸大學生會今日（7日）於校園內舉行集會，以聲援被捕的方仲賢。集會於下午6時開始，約有300人參與集會。 浸大校長錢大康應學生會邀請到場。他於台上發言稱，對方仲賢被捕感到震驚，於昨晚10時多趕往醫院，惟當時警方不容許其他人接觸方仲賢，後經商討後獲淮對話。錢大康形容方仲賢的情緒幾好，只表示自己頸痛，而身體未有大礙。

浸大學生會今日傍晚發起在校內集會，聲援因買鐳射筆被捕會長方仲賢，校長錢大康（中）也有出席。（余俊亮攝）

集會於下午6時開始，現場約有300人出席，浸大校長錢大康有到場。浸大學生會代表梁兆玉批評警方對攻擊性武器的定義，由雨傘升級至觀星筆都有。中大學生會會長蘇浚鋒代表大專學界發言，斥警方以不同手法製造白色恐怖，包括進入校園搜查，因此更應該堅持以不同方法對抗政權。

錢大康昨晚欲往深水埗「降溫」

錢大康表示，他昨晚離開明愛醫院後，獲悉有學生於深水埗警署抗議外，故欲前往現場降溫。不過途中得知警方發放催淚彈，到場後停留在警方封鎖線後，未能即時與學生見面。他與律師相討後後嘗試聯繫負責警員，並於今早聯絡到警方負責人，獲告知醫院表示方仲賢未能接受警方錄口供，他要求對方確保學生接受公平公正處理，他引述獲得對方承諾。

他又稱，另一名被捕學生已獲准保釋離開警署，學校會盡力確保學生最公平、合適對待，會盡力提供協助。

浸大校長錢大康應邀到場。（余俊亮攝）

有學生要求錢大康譴責警方使用暴力。（余俊亮攝）

拒即場譴責警方使用暴力 錢：因未知真相

有學生多次問及會否譴責警方行為，錢大康稱自己不是律師，惹起在場學生不滿，並追問他的立場。他多次表示，任何暴力均是不應該，無論警方或示威者的暴力。有學生追問會否譴責警方使用暴力，他只稱會譴責任何暴力。言論惹起在場學生不滿，追問他警方對方仲賢使用暴力（疑警員用叉頸方式對待）對或錯，要求譴責警方，惟他堅稱自己未獲知事實真相，但認為方仲賢當時並無使用暴力。

另外有學生認為，現時香港整個政治矛盾的癥結是制度的不民主，認為錢大康早前提出的「真相委員會」也不能解決問題，實行雙普選才是最好方法。錢大康表示，自己並不能提供出路，但強調支持雙普選，因為這是《基本法》所承諾的權利。他表示，會盡自己一切能力，向政府表達學生的訴求，包括現時民間的五大訴求。至於有人問到會否以浸大校長身份，與其他大學校長發起聯署，他表示不能代表其他校長發言，但會向他們反映學生的意願。

錢大康發言期間，不時有學生因不滿其發言鼓譟，錢在晚上約7時10分以事忙為由離開。

學生事務處輔導長：應交由「真相委員會」徹查

浸大學生事務處輔導長鄧裕南於集會結束後見記者時，多次強調絕對關心學生，且在集會中經已表明對其關心及支持，而校方亦會對被捕的方仲賢提供多方面支援，包括情緒、法律，甚至是經濟上的支援。他稱因應活動現場變得混亂，故未能安排校長回應傳媒。

被問及校方應否譴責警方行為，鄧裕南指出倘是合法舉動，不應作出拘捕，惟至今未查明真相，且不知道警方是否公布所有資料，應交由「真相委員會」徹查事件才會下定論，但重申校方會譴責所有暴力行為，且絕不容忍任何暴力行為。

對於浸大校長錢大康一度提及鐳射筆「買就無問題，用就有問題」，是否代表全校師生不能再用鐳射筆。鄧裕南則回答「絕對不是」，惟指出所有東西均有傷人性，例如火柴可用作燃燒紙張，亦可傷人。故他相信，現階段大部分人都認為事件並不合理。

浸大校友何先生認為，校長錢大康與學生對話的內容模稜兩可，未有履行保護學生的責任。（楊榮飛攝）

校友斥錢大康回應模稜兩可

於2017年、從工商管理學系畢業的何先生，坦言對錢大康的言論感憤怒，認為他未能履行保護學生的責任，僅以模稜兩可的答案應對學生問題。他續稱，事情為鐵一般事實，不需要經由他親身經歷過才算證據。他要求錢大康聆聽及正式回應學生訴求，並清楚表示支持學生；他又建議八大院校的校長應商討交流，可以如何協助學生。

周偉立引述錢大康於晚上11時回校對話

現場學生給予浸大副校長周偉立15分鐘，要求他致電錢大康。其後周偉立稱經商討後，可於下周一上午安排對話，惟現場學生對安排鼓燥，高呼「方仲賢唔等得、我哋唔等得」。學生會前會長雷樂希稱，若錢大康仍舊拒絕對話，學生會將拒絕於周四（8日）舉辦新生註冊日。周偉立其後再度提出於周四下午安排對話，學生拒絕安排及稱會與註冊日撞期。於學生再三要求下，周偉立稱錢大康會於晚上11時回到現場對話。