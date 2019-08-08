【逃犯條例】網民兩動員行動「不似預期」　學者：休整期、非轉勢

反《逃犯條例》修訂及警方執法爭議的風暴仍未完結。有網民較早前發起昨日（7日）圍堵稅務大樓，惟最終門可羅雀；另有網民今日（8日）發起於海港城「和理非Happy Hour」活動，但發起人今日凌晨亦宣布取消行動。 連續兩日網民發起的抗爭行動，最後都未竟全功，令人關注反修例爭議發展的最新走向。 理工大學社會政策研究中心主任鍾劍華認為，這一場運動現時發展到達一個休整的階段，因為8月5日的罷工、不合作運動等，取得的效果並不算理想，估計抗爭者傾向謀定而後動，是正常之事。 但他認為，運動仍遠遠未到衰退期，因為民間的怒氣仍然未消，稍後可能仍然出現大規模的示威及衝突。

海港城「逛街」活動取消

原先在稅務大樓的行動，促使大樓方面加強保安，惟最終沒什麼示威者到場；原定今晚的海港城「和理非Happy Hour」行動，聲稱要「免費體驗」部分店舖的服務，影響其生意額。不過海港城最新貼出告示，指「除非有罪案發生，警察請勿進入」，以盡力確保商場內顧客的安全。

主辦的Telegram群組管理員經過商討後，認為已促使商場就應對警方表態，目的已經達到，決定取消行動。

鍾劍華接受《香港01》記者訪問時分析，整場運動歷經兩個月，抗爭者感覺疲累、需要短暫「回氣」很正常。

他表示，另外也需注意的，是8月5日的大罷工行動，網民以鐵路不合作運動、大規模堵路、破壞交通燈等方式，阻礙市民上班，引起相當的不便，而且有相當一部分的反應，是被批評「阻人返工」。

他認為，罷工整體的輿論引導效果，並不如想像中理想：「個效果出唔到嚟。」尤其近日香港政府和北京的回應，仍是寸步不讓，示威者傾向謹慎應對，仔細思考運動策略重新出發，是正常的事。

此外，鍾劍華認為連日衝突過後，示威者或許會覺得「唔一定次次要同警察撼到咁盡」，往後有可能會另想方法，將矛頭重新指向政府高層而非警方。

8月5日罷工當日，有人在不同的港鐵站阻礙列車車門關閉。（盧君朗攝）

五大訴求仍然強烈 尚待一個觸發點

不過，鍾劍華認為，現時運動遠遠未到衰敗時期。他指，現時民間的怒氣仍然很重，警方近日的執法行動，仍然不乏過火行為，其中拘捕浸會大學學生會會長方仲賢的行動，就引發市民包圍警署，而網民昨晚在尖沙咀的「觀星」聲援行動，人數仍然頗多，可見民怨仍在，市民會自行選擇參與哪些行動。

他指，6月至今的示威活動已有數百人被捕，人數相當多，包括只在現場急救但卻被控暴動罪的護士，這些市民上庭之時，相信同樣會有大批市民聲援。

他又指，民間的五大訴求仍然強烈，其中成立獨立調查委員會和完全撤回修例，已是最大公約數，但政府仍然置若罔聞，政府和警方又繼續「擘大眼講大話」，譴責暴力時雙重標準。而這些問題一日不處理，一日都是個隨時會爆的炸彈，只須一個觸發點，大型衝突會再次爆發。