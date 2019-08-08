【浸大生被捕】浸大生不滿錢大康未譴責警方　發起黑衣靜坐

浸大學生會會長方仲賢周二晚（6日）購買十支鐳射筆稱作觀星用，被五名休班警以涉嫌「藏有攻擊性武器」罪名拘捕，浸大校長錢大康昨拒譴責警方，有浸大學生不滿，今日發起黑衣靜坐及「罷reg day（註冊日）」行動，趁新生註冊日，坐在學校註冊處外的走廊，高呼「錢大康可恥」，要求錢譴責警方監用暴力，並親自到警署投訴。另外，多個學生團體今日亦取消原本的新生活動，改向新生解釋方仲賢被捕事件。

浸大生不滿錢大康未譴責警方，發起黑衣靜坐，並向新生講解行動原因。（張浩維攝）

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方仲賢周二晚（6日）購買十支鐳射筆稱作觀星用，被五名休班警以涉嫌「藏有攻擊性武器」罪名拘捕，浸大學生會昨夜至今日凌晨（7、8日）舉行集會聲援方仲賢，期間浸大校長錢大康應邀出席，惟錢未有正面回應會否譴責警方，強調不論警方或示威者的暴力均予以譴責，言論引起在場學生鼓譟。

錢大康昨晚回應學生時指，自己只是普通人，在沒有法律常識下認為警方的拘捕有問題，惟補充不能判斷行為是否正確。對於會否譴責警方，他未有正面回應，強調不論警方或示威者的暴力均予以譴責，並多次重複自己未知全部的事實，惹起在場學生鼓躁。

浸大學生會昨夜至今日凌晨舉行集會聲援方仲賢，期間浸大校長錢大康應邀出席。（資料圖片／余俊亮攝）

學生將移師校長室大樓附近 冀錢大康出現

現場有學生於校內發起靜坐行動，逾百名學生包括多個學會成員響應，部份人身穿黑衣抗議，他們高呼「錢大康可恥」及「拒絕對話」、「 出賣學生」等口號抗議，又向進入新生註冊處的新生作「溫馨提示」，冀解釋事件始末。

發起人兼浸大學生會評議會主席雷樂希表示，校長錢大康昨承諾今早進一步交代跟進行動，但及至下午2時許仍未兑現承諾，稍後將會移師校內鐘樓位置、即校長室所在大樓附近，冀校長可現身說法。

浸大學生罷搞reg day (新生註冊日)，現場攤位空無一人。（陳淑霞攝）

新生背掛「錢大康你有無良知？」大字報

到場註冊的新生何同學目睹在場行動後，坦言對學生的熱血感到意外。她又謂，校方教職員願挺身而出伸張正義是好事，校長錢大康迴避的態度並不合理，形同不支持學生，兼不代為申訴，期望他可發揮校長角色，她表明會向校內師兄師姐再了解事件。

有新生更於背部貼上親撰的「錢大康你有無良知？保護學生點解需要得益好處」大字報，聲援無理被捕會長何仲賢，及譴責校長所為，亦以示抗議。她表明學生有表達聲音權利，無懼校方打壓。

另一新生謝同學則指，自己亦有觀看昨晚集會直播，亦知悉錢大康回應說法，他形容對方「講來講去三幅被」，答案難令人信服，期望錢有正面作為，保護學生。他又指，此前亦有聽聞浸大普通話風波，今次事件更令校長形象進一步惡化。