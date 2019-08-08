【浸大生被捕】學生校長府貼連儂牆　校方：錢大康已聯絡盧偉聰

浸大學生會會長方仲賢周二晚（6日）購買十支鐳射筆稱作觀星用，被五名休班警以涉嫌「藏有攻擊性武器」罪名拘捕，浸大校長錢大康昨拒應學生要求對警方作出譴責，有浸大學生不滿，今日發起黑衣靜坐及「罷reg day（新生註冊日）」行動，以示抗議。學生不滿校長錢大康未有現身交代，僅敷衍致電港府了事，遂遊行至校長官邸外貼上抗議海報，將外牆變連儂牆，強烈譴責。 浸大學生會評議會主席雷樂希透露，接獲校方高層消息指，校長已致電保安局局長李家超及警務處處長盧偉聰，並提出三大提問。

學生下午到校長府邸紹邦樓外貼上示威標語及便利貼，以示對校長的不滿。（張浩維攝）

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浸大昨今兩天舉行新生註冊日，數十名學生今於校內參與靜坐行動，部份人身穿黑衣抗議，他們高呼「錢大康可恥」及「拒絕對話」、「 出賣學生」等口號抗議，又向進入新生註冊處的新生作「溫馨提示」，冀向新生解釋事件。註冊日結束後，他們決定遊行至校長官邸紹邦樓，進一步表達訴求。

學生：校長致電李家超及盧偉聰提三大疑問

發起人兼浸大學生會評議會主席雷樂希表示，接獲校方高層消息指指，校長已致電保安局局長李家超及警務處處長盧偉聰，並有三大提問，包括觀星筆（鐳射筆）何以是攻擊性武器、為何購買及藏有便需作出拘捕，以及為何需要以武力制服等。

錢大康晚上向師生校友發電郵，交代上述事宜，另外，錢在電郵指，曾要求對方要公平及善待方仲賢（fairly and compassionately），亦獲確保將有回覆，再有最新消息會交代。錢續指，已聯絡方的家人，並向他們提供幫助及支援。他強調，與各位就事件持有共同目標，都以方的利益為重，大家一起盡力支援方渡過難關。

浸大學生會評議會主席雷樂希表示，接獲校方高層消息指，校長已致電保安局局長李家超及警務處處長盧偉聰，就警方拘捕方仲賢提出三大疑問。（張浩維攝）

雷樂希指，不滿校方拒以鮮明立場譴責警方濫暴，由於方仲賢48小時拘捕令即將屆滿，同學們遂決定再次提醒校長從速跟進，他又強調今次行動以表達不滿為主。

雷於官邸外宣讀聲明，批評校長錢大康無視學子，對營救學生一事敷洐了事，又批評其惹火言論，終引發罷辦新生註冊日行動，影響同學的校園生活。

批錢大康全日無現身 到官邸外貼標語

他續指，錢大康今天全日未有現身關心抗議學生，亦未有就警方濫暴濫捕之舉譴責，港府聯同警方打壓學生已成事實，惟校長未有明確表態 ，斥責行為可恥，學生別無他法，只能予以強烈譴責。

學生於其官邸外貼上「錢大康無良心枉為人」、「歡迎就讀浸幼」等抗議標語後，及將訴求摺成紙飛機，拋入大宅，逗留約15分鐘後和平散去。期間官邸內有開燈。

方仲賢周二晚（6日）購買十支鐳射筆稱作觀星之用，被五名休班警以涉嫌「藏有攻擊性武器」罪名拘捕。警方今日下午舉行例行記者會，稱計劃讓方仲賢保釋候查。