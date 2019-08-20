將軍澳連儂牆斬人案　傷者友人質疑組織性預謀：佢先係真正暴徒

將軍澳景林邨連接厚德邨的「連儂牆」行人隧道，深宵發生持刀傷人案，釀成三人受傷。傷者朋友徐先生今早致電商台《在晴朗的一天出發》表示，凌晨與一班友人如常到「連儂牆」行逛聊天，有朋友與一名年約40至50歲的男子閒聊，對方突然稱「我忍唔住啦」，並先後拿出「西瓜刀」及菜刀傷人，行兇後到區內屋苑嘉明閣更衣後逃走。徐先生認為，刀手是有組織性預謀，「連儂牆係最和平嘅表達方式，俾唔同政見嘅人發聲，不分藍絲同黃絲，唔明點解用武力去教訓我哋，佢哋先係真正暴徒！」

頭部受傷的男傷者送院治理。(陳永武攝)

將軍澳林邨連接厚德邨的「連儂牆」行人隧道，發生持刀傷人案，一男兩女受傷。傷者朋友徐先生今早在電台節目上表示，凌晨與一班友人如常到「連儂牆」行逛聊天，約一時半左右，該名刀手出現在「連儂牆」附近。徐形容，刀手是一名年約40至50歲的男士，當時身穿藍色衣服、黑鞋及短褲，未有戴口罩及手套，初時態度友善，並與兩名女友人聊天，詢問道 「年青人點睇件事，唔係兇神惡殺。」

期後，該名男士突然表示，「我忍唔住啦」，從身後拿出「西瓜刀」襲擊友人，「揮刀失控」。徐稱，自己曾嘗試用梯阻擋還擊，將對方手持的「西瓜刀」擊落地，但此料不及對方再拿起另一把菜刀，徐再從附近拿單車抵擋，對方才逃離現場，其後更曾到區內屋苑嘉明閣更衣以便逃離。

徐指，兩位女友人中，有一位嘗試以身軀保護另一人，故背後中刀重傷，「我拉開佢時，我成身都係血」。他指，傷者事後被送往伊利沙伯醫院深切治療部留院治理，現時仍未蘇醒。至於另一位曾協助調停的男友人則頭部受傷，已縫七針並出院；女友人則已無大礙，但仍需要準備接受手術。

徐先生指，自己經常與友人到「連儂牆」，並指上星期曾見過這名刀手，但是「呢個人唔係好經常見到」，而對方只是駐足看「連儂牆」，故再次與他見面時，戒心會較低。他指，憑刀手斬人及逃走的方法，認為對方明顯地有組織性預謀。他稱，當時有休班警目擊事件經過，但警方最終5至10分鐘後才到場，凌晨約4至5時作簡單紀錄「落簿仔」，未有正式到警署落口供，警方至早上八時仍未有任何交待，質疑警方到達現場及緝兇進度緩慢，「為何街坊做野仲快過差人?」。他又坦言，「呢個世界好恐怖，後生仔傾計（一身）街坊look都可以做啲咁嘅嘢」，直指對方才是真正的暴徒。