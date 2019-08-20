【逃犯條例】央視youtube頻道播莊定賢錄音：不應欺凌警察家人

政府修訂《逃犯條例》引發連場示威，亦導致出現多次警民衝突，雙方關係跌至冰點。 中央電視台昨日(19日)於其youtube頻道，播出警察機動部隊校長莊定賢(David John Jordan)的錄音，指自己與太太的個人資料都被公開，經常收到匿名訊息攻擊，連13歲的女兒也被學校老師灌輸其父親的工作應該令人感到嘔心。 莊定賢於錄音指出，自己作為一名警察，公眾可針對他個人或其工作，但若殃及家人，是一件在文明社會不能接受的事情。

央視於youtube頻道中，該段影片於8月19日上載發布，影片介紹罕有地以廣東話寫出。當中提到，香港警察近期承受巨大壓力，連家人都被示威者「欺淩恐嚇」。當中又指，莊定賢作為香港警隊其中一名英國籍總警司，接受央視記者採訪時指出，任何文明社會都不應該出現欺淩警察家人的行爲，任何事情亦不能成爲暴力及欺淩的藉口。

而在錄音片段中，莊定賢稱13歲的女兒於學校被體育老師灌輸一個看法，指其父親(即莊定賢)的工作應該令人感到嘔心。他稱自己的個人資料被公開，經常收到匿名訊息攻擊，而太太亦被罵。他表示，作為一名警察，可以被人針對其工作或個人，但倘若針對他的家人及兒女，這是絕對不能接受，也不是一個文明社會容許的事情。

莊定賢強調，警隊已經表現克制，容忍激進示威者損壞公共設施、佔據道路等行為，其後才採取行動；他形容這種容忍是無法想像的程度，而作為警隊面對的挑戰亦前所未有，大家只能繼續執行任務，達到社會穩定的目的。