【逃犯條例】鍾劍華指林鄭要回應訴求　蔣麗芸：解鈴還須繫鈴人

逃犯條例爭議持續兩個多月，早前中央政府及香港政府強調要止暴制亂。星期日（8月18日）民陣發起的維園集會及隨後晚上，示威者均無衝擊公共設施，相對早前示威活動明顯和平，亦是事件發展以來，第一個警方沒有使用催淚彈的周末。 民主派指，現在是時候由特區政府回應市民訴求。

如林鄭無回應 或顯示「和理非」不夠「牙力」

理大社會政策研究中心主任鍾劍華表示，星期日有很多人參與集會，整體參與者向政府表達了一種團結、克制的態度，認為政府應該回應市民，如果不回應的話，可能代表「和理非」沒有「牙力」向政府發出要求。

他指出，集會翌日政府未有回應。如果今日（8月20日）行政會議，特首林鄭月娥還是沒有回應，情況可能又再轉壞。

蔣麗芸：林鄭有苦衷 「可以講的話盡講」

民建聯立法會議員蔣麗芸則預期，今日行政會議之前，特首林鄭月娥相信會有回應。

蔣麗芸稱「解鈴還須繫鈴人」，她當然希望政府和示威者對話，但現時看來死結難解。

她認為，林鄭有林鄭的苦衷，有些東西可能不能說，她亦理解。然而部份問題例如「五大訴求」之一的「撤回暴動定性」，蔣麗芸表示林鄭應清晰講出，每次事件都不同，不是每場政治事件都涉及暴動，有一些只是騷亂。她認為政府應該重申多次，向市民講清楚。

至於逃犯條例修訂採用「撤回」兩字，是不是有些話不能講呢？蔣麗芸希望林鄭「可以講的話盡講」。

8月18日雖然下着大雨，但大量市民仍到維園出席集會。（資料圖片）

距國慶只有個半月 鍾劍華指強硬應對視乎代價

逃犯修例修訂風波已經持續超過兩個月，鍾劍華表示，是否和平解決在乎北京取態，因為解放軍、武警由他們掌控，如果中央判定事件惡化，是可以出動軍隊來港平息示威活動，但就要視乎代價。

鍾劍華指出，對北京來說，10月1日中國建國70周年，中央當然不想出事。現時距離10月1日只有1個半月，現在情況如果出解放軍，可能全世界都抵制70周年慶典。而清除香港路面之後如何收拾殘局，亦將會是一大難題。

他又指出，中央及港府一直以來的強硬態度解決不了事情，需要想想是不是要用和解方式去解決問題。

鍾劍華強調，事情再拖落去，10月1日難保不會發生令人尷尬的事件。因此政府需要一個體面的落台階，處理包括獨立調查委員會、正式撤回逃犯條例修訂，甚至林鄭去留的問題。

8月18日維園集會，大批市民從周邊多條道路進出維園，逼滿多條主要道路。（資料圖片）

市民不信任政府 獨立調查委員會要盡早做

市民「五大訴求」之中一直包括設立獨立調查委員會調查整場風波，而林鄭早前曾表示，當一切平靜之後，「真誠的對話，修補撕裂，重建社會和諧將會開始」。

鍾劍華認為，獨立調查委員會應該盡早做，現時示威者沒有人接受「平靜後」才做的說法。他表示現時市民對政府的信任很低，難免有市民不信任，但有一部份人覺得可給予機會政府。如果真的成立獨立調查委員會，鍾劍華認為市民會嚴謹審視當中的過程。

全國港澳研究會副會長劉兆佳則聚焦於施政報告諮詢。他接受《有線新聞》訪問時表示，施政報告諮詢是一個很好的對話機會，民間團體可以組織不同的對話機會。但說到底要人們看到政府的施政作風和管治過程，是否有實質的改善，令香港人和政府之間的隔膜減少。