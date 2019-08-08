【逃犯條例】香港駐台經貿辦收道具血衣、冥紙包裹　已報警

位於台北的香港經濟貿易文化辦事處日前接獲一封包裹，內有一件紅色油漆做成的「血衣」、拜祭用金箔紙及一封具名信函。信內稱若本港有關修例的衝突未能盡快平息，辦事處將會面對最激進甚至暴力、非理性的手段；信內亦稱已有黑客竊取辦事處員工的資料。辦事處稱已就事件向台灣警方通報。 根據台灣傳媒報道，寄出包裹的為台灣社運人士林致宇。他在個人社交網站內稱港府的鎮壓手段令台灣人不滿，而駐台辦有義務協助平息衝突。

林致宇在Facebook稱，遭到台北市警局通知，駐台港辦已對他提告。（林致宇Facebook截圖）

香港經濟貿易文化辦事處發表聲明稱，在周二（６日）接獲一個包裹，內裡附有具名信函、一件用紅色油漆做成的「血衣」及拜祭用金箔紙。信中稱若本港的衝突未能快速平息，辦事處將會面對最激進甚至暴力、非理性的手段。信中亦聲稱已有黑客竊取經貿文辦所有職員的個人資料，並指出辦事處應該要明白事情的嚴重性，以確保所有職員在台灣的安危。

辦事處：已向台灣警方通報

辦事處稱，由於信件具威嚇意味，因此已向台灣警方通報，以保障辦事處人員的人身安全。據辦事處所了解，台灣警方現正就事件展開調查，並會根據台灣法例跟進事件，辦事處並無對有關人士提出控告。

信件由台灣社運人士林致宇寄出。（林致宇Facebook圖片)

根據台灣《自由時報》報道，涉事的包裹由台灣社運人士林致宇寄出。報道內稱，林致宇在周三（7日）接獲台灣警方通知，指辦事處已報警提告。根據林致宇在個人社交網站指出，為表達對本港修例事件的不滿，向辦事處寄出包裹表達政治性訴求。他稱元朗事件及港府的鎮壓手段令台灣人不滿，而辦事處有亦有義務協助平息衝突，否則基於保護國際人權的立場，台灣人將必然以具體行動回應。他續稱，認為報警方式意圖為政治責任「滅火」，並以司法途徑來打壓異己。