【逃犯條例】貿易零售旅遊業下行惡化　8月首周訪港旅客跌三成

政府修訂《逃犯條例》風波持續，近日多次發生大規模警民衝突，多個國家對本港發出旅遊警示。商務及經濟發展局局長邱騰華於今日（8日）召開的跨部門記者會上提出多個經濟數據，當中出入口數字、零售業及旅遊數字，均從六月中起有惡化情況。當中外貿方面由第二季的-5.4%，進一步擴大至六月份的-9%；訪港旅客的跌幅更加劇，從7月首周微跌1.5%，擴大至8月首周31%。邱騰華承認嚴峻情況受中美貿易戰因素和本港局勢影響，形容本港正受「雙重衝擊」。

▼重溫直播：8月8日政府跨部門記者會 邱騰華、陳帆：止住暴力才能止住混亂▼

商務及經濟發展局局長邱騰華聯同運輸及房屋局局長陳帆，就近日示威活動舉行記者會。邱騰華稱，近日示威活動從和平漸趨激進，甚至遠離原定遊行路線，將民生、經濟等情況推向令人擔心、危險情況。不過他承認，本港上半年的經濟情況仍受外圍情況影響，包括中美貿易戰等因素，惟形容本港正受「雙重衝擊」、自六月中起情況「雪上加霜」。

外貿跌幅增加 認與中美貿易戰有關

他在會上提出多個與旅遊、零售等行業相關的數據，包括提及出入口數字、零售業、酒店入住率及旅遊數字的跌幅均進一步擴大。當中他提及出入口數字在今年頭兩季的跌幅均為單位數，而在外貿方面由第二季的下跌5.4%，擴至六月份的下跌9%，不過他補充情況大體受中美貿易戰因素影響。事實上，早前有網民召開的民間記者會，同樣提及本港的出口業早在四月及五月放緩，並在第二季受環球經濟影響下大跌。

邱騰華及陳帆召開政府跨部門記者會。（羅君豪攝）

此外，邱騰華提及因應示威活動持續，暫有22個國家向本港發出旅遊警示，當中澳洲及美國近日更提升警示級別。他指出，本港零售業在頭兩季的營業額跌幅為2.6%，在六月份增至6.7%，不過根據業界在過往三個星期反映的數字，預料七月份的跌幅將會升至雙位數。而酒店入住率方面，六月份的整體數字比去年同期下跌3%，當中近日港島區及九龍區的跌幅均為雙位數，料七月份將會錄得雙位數。

+ 9 + 8 + 7

至於整體訪港旅客數字，邱騰華稱在2019年上半年整體訪港旅客仍錄得正增長，但7月後跌幅陸續擴大，首周數字按年微跌1.5%，月中下跌8.2%，月底則大跌26%，至8月初錄得按年大跌31%。邱騰華形容旅客數字跌幅反映經濟下滑的情況。他續稱對經濟的影響不能單看數字，強調貿易物流業佔本港生產總值（GDP）的22%，而就業人口達72萬人；而旅遊業則佔生產總值的4.5%，而就業人口為25萬。

旅發局：8、9月預訂來港數字顯著下調

旅發局主席彭耀佳表示，7月份初步數據顯示，下半個月訪港旅客數字有雙位數字的跌幅，令整體7月份數字出現下跌。而業界亦反映，8月及9月的預訂來港數字顯著下調。旅發局會密切留意最新情況，如有旅遊區或主要景點受到遊行活動影響，會透過旅發局網站、旅客諮詢中心及旅遊熱線通知旅客，以協助他們調整行程。

翻查過往報道，旅發局總幹事劉鎮漢曾在今年年初預料，因應港珠澳大橋及高鐵效應將在今年第二季減弱，加上受中美貿易戰、內地經濟放緩等因素影響，估計今年整體訪港旅客增長將會放緩。