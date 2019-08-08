【沙中線】金澤培：今年底前確認過海段通車日期、工程最新造價

沙中線紅磡站自去年起被揭發工程問題，港鐵至今確認明年第一季將分段開通「屯馬線一期」，即開通大圍至顯徑、鑽石山及啟德三個新車站。惟沙中線過海段，即紅磡至金鐘段原訂2021年通車存有變數。 港鐵行政總裁金澤培今日（8日）於中期業績發布會表示，正檢視過海段的有關工作進度，希望今年底能一併確認過海段通車日期以及沙中線最新工程造價估算。

沙中線紅磡站去年起不斷被揭工程問題，港鐵早前指將撥備20億元，用作應對屯馬線局部通車及支付紅磡站月台加固費用等。（資料圖片）

先開通大圍至啟德站

港鐵上月18日向政府提交沙中線紅磡站擴建部分的全面評估報告，以及北面、南面連接隧道及列車停放處的實際建造狀況的核實工作報告，兩份報告均獲政府接納，故宣布明年第一季先啟用大圍至啟德站，稱為「屯馬線一期」，且會撥備20億港元以準備及落實分段屯馬線通車的費用，以及支付紅磡站月台加固工程的額外工程開支，同時將爭取2021年底前全線開通大圍至紅磡段。

港鐵今日（8日）公布2019年度中期業績報告，金澤培（中）稱今年底前確認過海段通車日期及工程最新造價。（高仲明攝）

過海段2021年通車存變數

至於沙中線過海段（即紅磡至金鐘段），運輸及房屋局早前向立法會鐵路事宜小組委員會提交文件，指受灣仔發展計劃工地交接影響，以及會展站沉降事宜，工程進度有所影響，原訂2021年通車存有變數。港鐵行政總裁金澤培表示，現時正檢討過海段的工程進度，希望今年底能完成新一步的評核，且一併評估及確認沙中線最新工程造價估算。

對於港鐵撥備20億元，其責任誰屬。金澤培則指，會根據合約程序向承辦商追討，惟現時討論由誰負擔多次金額或成本則是「言之尚早」。而商務總監楊美珍表示，港鐵撥備20億元將不會影響車費優惠。金澤培補充，港鐵會盡力解決沙中線各項問題，並汲取教訓加以改善，務求令項目重回正軌。

港鐵荃灣線今年3月測試新信號系統期間，中環至金鐘站有兩列列車相撞，肇事路段的列車服務暫停兩日。（資料圖片）

三宗事故出現31分鐘或以上延誤

港鐵又指，現時列車的班次已加密每日有超過8,800班車，重鐵列車班次及乘客車程的準時度，仍能維持99.9%的水平。港鐵指，乘客車程準時度是自合併以來最佳的上半年度服務表現，認為是「世界級的服務水平」。不過，仍有3宗受到港鐵可控制的因素影響，出現長達31分鐘或以上的延誤，當中包括荃灣線測試新信號系統時發生撞車事故。