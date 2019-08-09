【逃犯條例】何君堯稱身心受威脅向譚凱邦索償　譚：浪費法律資源

元朗日前發生白衣人無差別攻擊市民事件，有網上流傳片段，建制派立法會議員何君堯在街上與多名白衣人握手，多名市民因而到何君堯荃灣辦事處抗議，有人更持鐵支破壞辦事處，何君堯事後指示威者受新民主同盟荃灣區議員譚凱邦煽惑進行破壞。何君堯昨（9日）入稟區域法院控告譚串謀或煽動他人損毀其位於荃灣的辦事處，令其身心受威脅，要求賠償。

【何君堯風波】立法會議員何君堯在元朗暴力事件期間，被拍到與多名白衣人握手、合照，被懷疑與事件有關，他事後斷言否認。不過網民並不相信，有市民隨後發起到何君堯位於荃灣的議員辦事處破壞。其後有人更找出何君堯父母的祖墳破壞，但目前未知是何人所為。（網上截圖）

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何君堯稱感到身心受威脅

原告為何君堯，他透過其兄長何君柱的律師樓入稟控告譚凱邦。何君堯以人身傷亡類別進行申索，入稟文件指譚串謀或煽動他人，損毀何君堯位於荃灣的辦事處，並指譚或其串謀者為故意、鹵莽危害何君堯的個人安全，且的確令何君堯感到身心均受到威脅，因而興訟索償。

譚凱邦回應稱覺何君堯入稟，是想達到白色恐怖的效果。(資料圖片)

譚認為何君堯想達白色恐怖效果

譚凱邦就何君堯入稟索償回覆道，他認為何君堯是無中生有，浪費法律資源，肯定是一缺乏理據的誣告。

譚又稱有理由懷疑何君堯只是隨意在現場找一位人士提告，達到白色恐怖的效果，譚並不懼怕。

譚稱事發時正向街坊解說

譚又稱，他在整個過程皆在商場地下入口向街坊解說721元朗恐襲事件，及呼籲表達意見人士，應秉持和平理性非暴力原則，各傳媒的直播片段可清晰可見。

譚重申任何意見表達的行動並沒有大台，不存在誰煽惑誰，而真正令大量市民聚集何君堯辦事處的原因，是何君堯讚賞元朗恐擊的「白衫」社團人士，相信市民的眼晴是雪亮的。

案件編號：DCPI4193/2019