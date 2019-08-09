【逃犯條例】教大校長張仁良與師生見面：勿將政治立場放入教學

教育大學校長張仁良今日(9日)與師生校友公開會面。有學生會成員戴頭盔出席，席間學生亦有就教師專業性以及通識科的情況向張仁良提問。 他表示，每人可有自己的政治立場，因是人權，值得尊重，但期望勿將政治立場放入教學；至於通識教學，他指，應多向學生展示事實，不只以某一報紙作為特定教學材料。

教大校長張仁良今日與師生見面，有學生戴頭盔出席。(方家遠攝)

反對修訂《逃犯條例》爭議中有不少學生、老師曾就事件表態，甚至亦引起非議。張仁良出席與師生見面會時，亦被問及相關問題。

每人可有自己政府立場 是人權 值得尊重

有戴頭盔、口罩的學生向張仁良提問，校長是否鼓勵準教師作政治表態；張仁良指，每人可有自己的政治立場，因是人權，值得尊重，但期望勿將政治立場放入教學，應以多角度予學生獨立思考。

張仁良指，一個人可有政治立場，但課堂應多元化，不應將自己意見加諸同學身上，同學應有獨立思考，要小心遵守教師操守，是社會對教師的期望。

呂大樂：教師進入課室應反樸歸真

一同出席會面的教大副校長（研究與發展）呂大樂亦指，教師進入課室後，應將不同觀點陳述予學生，不論周邊政治及社會環境如何而影響既有角色，教師應反樸歸真。

呂大樂亦指，教師進入課室後，應將不同觀點陳述予學生。（方家遠攝）

至於外界對通識科亦有意見，指通識令學生變激進，張仁良指，在通識科教育，多向學生展示事實，不要以某一報紙作為特定教學材料。

趙永佳：不應放棄通識科 但可作改善

通識科會否令學生激進，張仁良則要求香港教育大學社會科學系講座教授趙永佳代答，趙指，官方立場都稱無證據顯示通識科令同學變得激進，校長非專家，不應該表態。他指，不應該放棄通識科，但可作出改善。

至於港澳辦曾稱香港國民教育出現問題，張仁良指，國教是爭議性大的問題，作為校長及中國人，一個中國人認識歷史、文化、語言沒有問題，但應如何做國民教育，他認為應成立委員會，安排不同光譜專家提出意見供參考。

而通識教育張指，教大所訓練的老師具備尊業態度與精神，至於會否因港澳辦等言論對大學相關培訓課程構成壓力，張指，大學要改動任何課程，需要經學系、學院等不同討論及審批，不是一時三刻可改革，亦非一人說了算，但教師培訓名額則非大學可控制。