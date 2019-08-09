【逃犯條例】教大校長張仁良拒出席明日遊行　學生會臨委會感失望

教育大學校長張仁良今日(9日)與師生校友公開會面。有學生會成員戴頭盔出席，有校友與學生則在與會面前批評張仁良過往在譴責暴力上立場模糊，被及問會否參與明日(10日)大埔區遊行，張仁良回應，認為是師生自由選擇，但不會作出推動角色，他重申不會應邀出席遊行集會，惟「唔去唔代表唔關心」。 教大學生會臨委會內務副會長吳嘉兒在見面會後，對張仁良未能出席明日大埔遊行感到失望及遺憾，冀校長能以身作則，顯示何為教育。

在見面會上，張仁良被問及會否仿傚嶺大校長鄭國漢上街保護學生時，張仁良回應指，大學是多元地方，尊重同學參與權利，認為是師生自由選擇，但不會作出推動角色；他重申不會應邀出席遊行集會，張指，希望同學尊重不同意見方式，他自己拒絕出席，「唔去唔代表唔關心」，希望同學尊重其決定。

張仁良：唔希望再見到催淚彈

被問及張仁良會否促請警方解釋為何使用過期催淚彈。張仁良未有回應，他指，作為校長，見到暴力升級應發聲，「唔希望再見到催淚彈」，希望社會回歸平和。

教大學生會臨委會內務副會長吳嘉兒在會後，對張仁良未能出席明日大埔遊行，感到失望及遺憾。(方家遠攝)

見面會後，教大學生會臨委會內務副會長吳嘉兒，對張仁良未能出席明日大埔遊行感到失望及遺憾，因現場學生均希望校長能以身作則，顯示何為教育，並親身接觸學生了解他們需要，強調學生非逼校長表態。

她又指，張仁良在整場對答中均避重就輕回應，並非正接回應，包括是否認同警方所使用的暴力等，學生們感受不到張仁良的的誠意，對此感到失落，促請他於下節會面正面回應師生校友問題。