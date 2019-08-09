【逃犯條例】教大校長張仁良重申向暴力說不：真相一定要拎出來

教大校長張仁良今(9日)與學生公開對話，在近兩小時半的會晤，多名學生及校友追問校長對暴力的取態，張重申要向暴力說不，他強調任何一方訴諸暴力，是不能解決事情，亦只會令對家升級。他不希望日後見到會出現擦槍走火場面，認為目前困局需通過溝通、對話及聆聽降溫，盼大家集思廣益，沉澱思考未來路向。 至於會否支持設獨立調查委員會，他未有正面回應，只表示「真相一定拎出出來」，但調查委員會如何組成，他則指，需由不同光譜人士組成，亦應先易後難。 見面會中，有同學不滿張未有明確譴責警方及政權暴力，亦有人批評張只懂予以譴責，未有與學生同行。

張仁良與學生的會面，較原定時間長，被問及對成立獨立調查委員會態度，他未有正面回應，惟強調「真相一定要拎出來」。（方家遠攝）

會面中，有主修教育畢業生向張仁良重提，張曾譴責民主牆上曾出面謾罵蔡若蓮喪子言論，質疑張仁良當年譴責民主牆事件，反問為何不譴責警方對記者粗言對待，以及現時的暴力情況。

張仁良表示，大部份學生畢業後，將成老師，不希望學生粗言穢語，讓外界批評；至於2014年發生教大民主牆事件，他稱，大學不容許「hate speech」，而面對現時的社會事件，張仁良表示現時「需要降溫而非升溫」，持續衝突難以解決社會問題，他呼籲學生以智慧為香港尋求出路，各方互相指責需要停一停，應向任何暴力說不，包括語言、動作暴力；他表明不容姑息任何暴力，又認為現時倘流於互相指責(Finger pointing )並無作用。

早前去信特首後 張仁良亦收到各界不同意見

被問及作為一校之首，如何協助降溫？張仁良指，早前曾去信特首，要求對方交代清楚條例現況，並成立公開對話平台，張指，去信後已收到各界不同意見，包括正反支持，他強調，不少人認同需降溫，他又舉例指法國有黃背心運動亦源於對政府不滿，警民衝突有開槍，死傷數十人，當時總統立即通過全民大辯論，進行一萬場社區討論，收到200萬條市民意見。

張仁良認為，又稱政治問題應政治解決，至於暴力能否有同樣作用？他說：「我睇唔到呀」。

教大校長張仁良重申要向暴力說不。（方家遠攝）

有學生質疑，張仁良不斷強調暴力，惟現況是市民一旦不服從政權，會受到刑罰，反問他是否認同政府靠暴力及威嚇服眾？又是否同意警方粗暴對待記者？

張仁良指社會現時有眾多的「結」

他指，自己無參與起草基本法，同學提到的情況包括立法會工程、示威者被捕等，是社會眾多的「結」，「係咪通過大家行動，可一次解得晒呢？」他認為需想盡方法解開，亦應循先易後難原則解決，他又謂訴諸暴力，只會令對家暴力升級，是他不想見到的現象，任何暴力亦不應姑息助長。

他又強調，希望暴力不要再升級，不想見到擦槍走火場面，希望大家集思廣益，沉澱思考未來路向。不過，張仁良未有正面回應政權暴力，提問的同學批評他避重就輕。

被問到對獨立調查委員會看法，張仁良未有正面回應，但指「真相一定拎出出來」，調查委員會如何組成，應由社會人士商討，「應先易後難」。