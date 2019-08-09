【大埔遊行】警發反對通知書禁舉辦　發起人上訴：信心一半半

政府修訂《逃犯條例》風波未平，本周末又有多個團體發起集會及遊行活動，當中明日周六（10日）的大埔區、黃大仙區遊行，及下周日（11日）的港島東及深水埗遊行，均遭警方反對。 大埔區遊行發起人陳凱興決定作出上訴，公眾集會及遊行上訴委員會今日（9日）就上訴進行聆訊。他在聆訊開始前表示，或會改動遊行路線，以令警方批准遊行，若上訴最後不成功，會宣布取消遊行，他續稱對上訴信心僅一半半。

大埔區遊行發起人陳凱興表明若上訴失敗，會宣布遊行取消。（張嘉敏攝）

擬改行太和路 經回歸塔

公眾集會及遊行上訴委員會聆訊於下午3時、在永安九龍中心進行。委員會由陳耀莊作主席，共有四名委員出席聆訊。大埔區遊行發起人陳凱興於聆訊開始前稱，有就改動遊行路線諮詢律師意見，包括因應警方質疑路線近民居，而轉行太和路、經回歸塔等，甚至有考慮於大埔運動場內「行幾個圈」。他又稱會盡力將大埔居民意見傳達。

他坦言對上訴成功的信心僅一半半，若最後上訴失敗，會宣布遊行取消。問及會否擔心被捕，他又稱現時白色恐怖情況嚴重，「話冇擔心就假」，會與律師團隊跟進情況。

原定於周六（10日）舉行的大埔區遊行，預定起點為大埔頭巴士總站，以運頭角里作終點。不過警方對周四（8日）發出反對通知書，以過往兩個月遊行後均會出現嚴重衝突為由拒絕申請。