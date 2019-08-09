【黃大仙衝突】男生涉襲警被捕時受傷　左手打石膏穿醫院服上庭

因反修訂《逃犯條例》的風波，上周六旺角遊行結束後，有示威者快閃到黃大仙，與警方發衝突，期間引來大批市民圍觀，並引發警民衝突，3名男子在衝突中被捕，各被控1項襲警罪。其中一名左手骨折的男學生，本周一因留院未能應訊，他今（9日）終於能夠到庭應訊，惟他仍身穿病人服，其左手亦要打石膏。據了解他剛完成手術，今天只是向醫院請假到庭應訊，完成聆訊後需要返醫院繼續接受觀察。裁判官把案件押後至9月30日再提訊，以待進一步調查及索取法律意見。

被告嚴世宏穿上醫院服上庭，並稱仍未能出院，只是向醫院請假到庭。(李慧娜攝)

被帶上法庭應訊的被告為學生嚴世宏（20歲），他被控於本月3日，在黃大仙港鐵站D2出口外襲擊警員徐兆雄。

裁判官批准他以2000元保釋，但不得離港，並需要在24小時內向法庭交出旅遊證件。至於控方提出要求他守宵禁令及到警署報到的條件，裁判官考慮到他現時受傷，需要在醫院留醫，認為他潛逃風險低，故著控方如有需要，下次提訊時再作申請。

控方指嚴曾要求警員出示委任證

據了解，控方指嚴在驅散行動中要求警員出示委任證，警員出示後，嚴疑推跌對方，嚴在事件中左手骨折，剛在醫院完成手術，今天只是向醫院請假到庭應訊，完成聆訊後需要返醫院繼續接受觀察，但仍未知何時能夠出院。

案件編號：KTCC1503/2019