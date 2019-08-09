【大埔遊行】警方發反對通知書　上訴遭駁回　發起人宣布取消遊行

政府修訂《逃犯條例》風波持續，本周末醞釀多個示威集會及遊行，其中明天（10日）的大埔區、黃大仙區遊行，及下周日（11日）的港島東及深水埗遊行均不獲警方批准。 大埔區遊行發起人陳凱興日前就警方決定作上訴，公眾集會及遊行上訴委員會今日（9日）就上訴進行聆訊。申請人於聆訊中，多次就遊行路線、時間及人數作更改，惟均不被警方接納。警方多次於聆訊中指網上有人鼓吹暴力行為，又以連登及telegram對話截圖作證明。委員會最後駁回上訴，即維持反對遊行的決定。 陳凱興於會後稱對結果感失望，批評警方扼殺集會自由。他宣布取消遊行，不過指無法預測市民會否自發到場。

大埔區遊行發起人陳凱興提出上訴，不過最終遭委員會駁回。（張嘉敏攝）

公眾集會及遊行上訴委員會聆訊於今日下午三時在永安九龍中心進行，委員會由陳耀莊作主席，共有四名委員出席聆訊，大埔區遊行發起人陳凱興於聆訊開始前稱，有就改動遊行路線諮詢律師意見，包括因應警方質疑路線近民居，而轉行太和路、回歸塔等，甚至有考慮於大埔運動場內「行幾個圈」。他又稱會盡力將大埔居民意見傳達。

約十多名籌委會成員在場聲援。（張嘉敏攝）

申請團隊多次更改遊行詳情 包括宿短路線、時間

聆訊於下午三時開始，歷時約兩個半小時。申請人代表律師郭憬憲於會上曾提出替代路線，建議起點維持於大埔頭巴士總站，後經由汀角路、太和路，再到大埔海濱公園，終點為回歸塔。他稱，新路線遠離市中心，強調早前原定的路線均有配合警方要求，現時再改動路線顯示申請人願意再配合警方安排，希望參與市民不用擔心參與非法集結。

而因應警方代表律師、發展局副法律顧問陳思奇質疑遊行時間過長，郭憬憲在會上提出可縮短遊行時間，由原定至晚上11時59分縮短至晚上7時，甚至於下午5時結束亦可。

聆訊暫休約10分鐘後，警方再次拒絕新路線。其後申請人再提出於大埔運動場外圍「兜圈」，僅象徵性遊行，預計到場人數為1000人。

警方代表稱就算更改遊行地點 風險評估均為一樣

惟警方代表、大埔區副指揮官阮子健稱就算遊行地點改變，風險評估均為一樣。會上有委員質疑為何場地、人數均有變動，為何警方的風險評估會一樣，阮子健稱因相信屆時會多於1000人出席，加上現已有不同訊息顯示會衝擊警署。

有籌委會成員於聆訊後質問警方代表反對遊行的原因。（張嘉敏攝）

警方引連登、telegram對話 稱有人鼓吹衝擊

警方代表於會上稱，因應於8月5日大埔區發生的不合作運動、衝突事件及大規模堵塞馬路的情況，稱若按原定路線舉行遊行或對參與人士及市民構成威脅。警方又多次強調從網上得知有市民計劃衝擊行動，更顯示多張telegram及連登對話截圖，稱有網民於網上鼓吹暴力行動，認為參加者行為不在主辦方的控制情況內，基於公眾安全及秩序，警方有必要反對遊行。陳思奇又質疑申請人如何確保參與人數能大幅減少，更稱「係咪用email叫佢哋唔好出？」

委員會在席委員經過約半小時相討後，主席陳耀莊宣布駁回上訴，維持警方發出的反對通知書。

發起人陳凱興對裁決表示失望及憤怒

陳凱興於會後對裁決表示失望及憤怒，更一度哽咽稱已於會上多次就路線作改動，甚至「委由求全」提出於大埔運動場外「兜圈」，惟均遭拒絕。他又稱，早前因應警方要求調動150名糾察，甚至將遊行時間縮短；惟警方卻在會上否認與申請人達成共職，批評警方「講大話」。

宣布遊行取消 惟無法預測居民會否自發到場

他強調自己一直希望以和平方法表達訴求，斥警方做法扼殺集會自由，「連做和理非都無權。」他稱，因應委員會駁回申請，故宣布遊行取消；坦言無法預測居民會否自發到場，稱「大埔人都要落街食飯。」有份參與籌備遊行的大埔居民沙小姐（化名）稱，過往於街站中獲不少居民支持，當中不乏老人家及育有幼兒的家長，她引述他們稱礙於行動不便及照顧子女等因素，未能到其他區遊行表達訴求，故希望能於居住的地區遊行。她坦言裁決不但令籌辦者失望，更令街坊感失望。

大埔區遊行原定於明天（10日）舉行，原擬由大埔頭巴士總站起步，並以運頭角里作終點。不過警方於周四（8日）發出反對通知書，並以過往兩個月遊行後均會出現嚴重衝突為由拒絕申請。