【機場集會】粉紅衣臨時保安助查旅客證件　身份有多種說法

有網民今日（9日）發起一連三日「萬人接機」集會，機管局表示，離境旅客須持有登機證及護照，才可進入在一號客運大樓（T1）旅客登記行段。記者發現，每個行段進出口均至少有一名身穿粉紅色polo上衣、戴上「Security保安」證件的職員檢查旅客證件。不過保安的身份就有多種說法，有身穿粉紅衫的保安說自己「算是機管局聘請」，其後又改稱「是保安公司請」；另一個粉紅衫保安說是保安公司臨時調派；更有人自稱是「航空公司臨時調派」。但身穿制服的機場保安則指不知道他們的身份。 這些粉紅衫保安檢查證件時可接觸個人資料，被質疑私隱和安全問題，《香港01》正就機場沒有穿制服、而穿粉紅衣的保安一事向機管局查詢。

有身穿粉紅色上衣的保安在機場協助查旅客證件（梁煥敏攝）

保安之一的張先生說，「算是機管局聘請，臨時性，不知道臨時到什麼時候」，主要負責工作是「檢查出入旅客的登機證及護照」，其後又改稱「是保安公司請」。另一名保安曾先生表示，「我只是臨時保安，保安公司派來」，今日是因應機場新安排，在出入口檢查旅客有否登機證及旅遊證件，「我做一日，其他同事做幾多日，按公司需要」，沒有透露公司共安排多少名臨時保安協助。亦有身穿粉紅衫的保安說，自己是「航空公司臨時調派」。

有穿制服的機場保安指，不知道穿Polo上衣人士的工作，公司也沒有通知他們有其他保安公司的保安在出入口協助駐守，估計只負責協助旅客進出。

這些粉紅衫保安檢查旅客證件，有人擔心私隱和安全問題，《香港01》正就他們的身份和權責，向機管局查詢。

一連三日機場有「萬人接機」集會，機管局在離境大堂設置限制區域，旅客須護照和登記證才可進入。現場有多位身穿粉紅色衫的保安檢查旅客證件，但身份有多種說法，連身穿制服的機場保安亦表示不知道他們的身份。（勞敏儀攝）

▼8月9日機場集會▼