【機場集會】法國旅客憂被白衣人襲擊　新加坡客指會保持警剔

過去兩個月本港示威衝突不斷，而今日（9日）亦有網民發起「萬人接機」的機場集會，機管亦因而增加管制措施，只准離境旅客進入登機櫃位範圍。 《香港01》訪問多名訪港旅客，有法國旅客下午到機場乘搭航機返國，他指一直有留意香港示威，他指自己擔心被白衣人無差別襲擊多於擔心被示威者攻擊，對港人示威規模之大感到十分驚歎，亦擔心中央會出動解放軍。

▼8月9日機場集會▼

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法國遊客自周一（8月5日）起已在香港，經歷過大罷工場面。他稱對港人示威規模之大，感到驚歎。（李家偉攝）

法國旅客下午自周一（5日）的全港三罷當日已抵達香港，故一直到有留意香港的示威情況。他特別提及7月21日在元朗發生的白衣人無差別攻擊事件，稱自己擔心被白衣人襲擊多於被示威者攻擊。

回國旅客行程未受集會影響

至於今日的機場集會，沒有影響他今日回國安排。他指出，航空公司昨日已發出短訊，提醒因機場可能會有示威，建議要預早3小時到達機場辦理手續。不過他未有提早到機場，因為相信港人和平示威，不會造成亂象。

新加坡情侶稱會到示威現場參觀

抵港旅客方面，有來自新加坡的情侶表示，雖然出發前新加坡已向香港發出旅遊警示，但由於早已安排來港，故決定如期訪港。他們稱，明白港人示威是為爭取民主自由，予以支持。

是次他們將留在香港四天，他們稱留意到部分示威行為激進，但相信作為遊客外遊時都會保持警惕，不擔心會受到傷害。他們又指，或會到示威現場參觀，了解情況。