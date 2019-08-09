【機場集會】憂颱風及集會夾擊阻行程　往台北旅客預早5小時到場

因反對《逃犯條例》修訂引起的連串遊行集會及警民衝突達兩個月，今日(9日)起一連三日，網上有人發起在機場一號客運大樓接機大堂集會，機場方面今早已經嚴陣以待，旅客抵達離境大堂前，要先出示有效的登機證才能進入離境大堂位置。 部分離港人士恐情況混亂，較預期更早前來機場作準備。台灣正受颱風「利奇馬」影響，有到台灣的旅客因擔心颱風及機場集會情況，提早5小時前往機場，較早前亦取消部分在本港市區的觀光活動；又有來港轉乘飛機的四川旅客透露，之前從內地報道看過本港示威情況很恐怖，惟今日在機場所見不如報道般嚴重。另外，有旅客因被航空公司職員兩度查看登機證而引起誤會，發生口角，但事情很快平息。

來自台北的許先生（中間深藍上衣、牛仔褲者）一家四口來港三天遊，他特意提早5小時到場辦理登機手續，到埗始得知機場運作如常。（梁煥敏攝）

來自台北的許先生一家四口來港三天遊，得知今日有遊行活動，加上台灣受颱風吹襲的雙重打擊下，今日早上到青衣城逛逛後，較原定班機起飛時間預早5小時包車到機場，甫到埗才得知機場情況如常，「我帶小朋友出門，所以一切要以安全及肯定比較好，我也沒有想過今天機場有集會，但還好吧，看來也很和平。」他提到，這次來港的三天遊一波三折，只到過迪士尼樂園及酒店附近逛街，未有到太多地方看看，「我的老婆想去中環，但帶小朋友也沒有去了，怕亂了較麻煩，只有去他們一直想去的迪士尼樂園。」對於本港示威情況，他說：「台灣不時有遊行、集會，作為台灣人也非常習慣。」



台北學生來港參與反修例 提早到機場免延誤

來自台北的高中生陳同學與一名朋友專誠來港參與「反送中」行動，原定今日中午返回台灣，可是由於颱風關係要延至黃昏時段才能離開，「本來以為有颱風所以早一點來等候，後來也怕因為機場的活動而有延誤，前來登機時才發現沒有關係，感到比較安心。」但想起兩日前自己曾跟他們一起行動，到達機場才知道這裡亦有同類集會活動時，回想起來，心裡有一點激動。

來自台灣的高中生陳同學因颱風及集會的影響，預早到機場作準備。（梁煥敏攝） 陳同學透露， 剛過去的周一（8月5日）他到旺角一帶出席集會活動，眼見現場的香港人非常團結去做一件自己認為對的事，對他而言很有感受，亦希望他們能夠成功。同行的徐同學當日亦不小心被弄傷，之後發生的事亦令他感到非常難忘，「香港人的心地真好，我知道他們的處境也不太安全，但看到我的手受傷了，他也走回來為我急救，我感到很激動。」

來自四川的薜小姐到機場後，發覺情況不如內地報道般嚴重。（梁煥敏攝） 來自四川的薜小姐與女兒待在機場，正找機票轉機飛到台灣旅遊，由於未能找到機票前往當地，加上內地報道香港情況很嚴重，一度令她感到擔心，直至來到機場才知道現場情況尚算平靜。她坦言，內地不少討論區報道香港的集會時也較嚴肅，看起來以為情況非常嚴重，「我的確是因為集會問題早一點來看看，內地的媒體說得香港情況很恐怖，很多人也會怕，但我來香港旅遊很多次，這裡的人的素質較內地好，堅持來港轉機、旅遊。」



薜提到，周一（5日）到香港後，發現是有一點混亂，但主要是交通問題，其他大致順利，他們想表達意見我是理解的，「如果他們真的弄傷我的女兒，就真的不好了。但我眼見他們不會的。」

薜又説，本來想放棄台灣之旅，並由於價錢及機位緊張的問題，已放棄本來的機票，現時正找一張新機票前往當地，暫未成功，但明白到內地當局收緊台灣旅遊政策，自己一家人限期前最後得到簽證的「自由行」人士，因為機會難得，就算受到台灣及本港遊行帶來雙重打擊，也希望能夠如常出發。