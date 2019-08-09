元朗板長壽司劍魚刺身樣本水銀超標3.56倍　食安中心已要求停售

食物環境衞生署食物安全中心今日（9日）公布，元朗昌裕大廈「板長壽司」的一個劍魚刺身樣本，被檢出金屬雜質汞（俗稱水銀）的含量超標3.56倍。中心表示，已要求涉事食肆停售該批產品。

食安中心今日公布，元朗昌裕大廈「板長壽司」的一個劍魚刺身樣本，被檢出水銀含量超標。（板長壽司Facebook圖片）

食安中心從元朗青山道143-151號昌裕大廈1樓「板長壽司」抽取一個劍魚刺身樣本進行檢測。結果顯示，樣本含百萬分之二點二八的汞，超出法例標準的百萬分之零點五，即超標3.56倍。

發言人表示，汞可損害人體的神經系統，尤其是發育中的腦部。攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。

同時又指，較容易受汞影響的人士，包括孕婦、計劃懷孕的婦女和幼童等。故選擇魚類時，應首選體型較小的魚類，避免進食上述汞含量可能較高的魚類，從而減低因攝入過量金屬污染物以致損害胎兒和嬰幼兒健康的風險。

食安中心已知會涉事食肆上述違規情況，並要求停售該批產品，將繼續跟進事及採取適當行動。



而根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法，違例者會被檢控。一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月。