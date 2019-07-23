香港仔街市一鮮牛樣本含防腐劑　食安中心：勿吃顏色異常鮮紅肉類

食物安全中心今日（23日）公布，透過恆常的食物監測計劃，從香港仔街市一樓M7號檔抽取一新鮮牛肉樣本化驗，結果顯示，樣本含百萬分之281的防腐劑二氧化硫。食安中心已知會涉事檔戶上述違規事項，又提醒市民切勿購買或進食顏色異常鮮紅的肉類。

食安中心在一個新鮮牛肉樣本檢出不可在新鮮肉類中使用的防腐劑二氧化硫，正跟進事件。 中心發言人表示，透過恆常的食物監測計劃，從香港仔街市一樓M7號舖抽取上述新鮮牛肉樣本進行化驗，結果顯示，樣本含百萬分之281的二氧化硫。

根據《食物內防腐劑規例》（《規例》）（第132BD章），在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。中心已知會涉事檔戶上述違規事項。

禁於新鮮肉類使用二氧化硫 有過敏反應人士或出現氣喘、頭痛或噁心

二氧化硫經常用於乾果、醃菜和經加工處理的肉製品如香腸及漢堡扒等不同種類的食物，但不得用於新鮮或冰鮮肉類。然而，個別販商為使肉類的色澤更鮮明，可能會違法在肉類中添加二氧化硫。這種防腐劑屬低毒性，可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫，但對二氧化硫有過敏反應的人，可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

食安中心發言人提醒業界必須遵守法例規定，不可售賣摻雜了二氧化硫的新鮮及冰鮮肉類。市民則應向可靠的街市檔戶或新鮮糧食店購買肉類，切勿購買或進食顏色異常鮮紅的肉類，同時需注意均衡飲食，因為偏食可引致營養不良或攝取過多的化學物。 中心會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。