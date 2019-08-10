【逃犯條例】風波未止　專家：求診者說近日哭泣次數及焦慮增加

由逃犯條例引發的風波至今已逾兩個月，早前曾有機構指，接到市民情緒不穩，甚至有自殺念頭等求助。有專家表示，近日求診者的哭泣次數及焦慮情緒增加，亦有不少人預約服務但最後缺席，因擔心資料外洩，建議市民如情緒不穩，應減少接收相關資訊，尋求專業協助。

杜永政（左二）、廖廣申（右二）今出席電台節目。 （商台提供）

香港大學防止自殺研究中心副總監廖廣申在商台節目指，近日求診者表示，哭泣次數及焦慮情緒增加，他認為如親友的政見不同，若可不見面，應暫時減少見面，見面時也應避免談及某些議題。

而災後心理輔導協會總幹事杜永政就稱，截至7月31日，協會收到200多個求助個案，但自本月起，不少人在電話預約了服務，但最後無出席，因他們擔心資料外洩，形容焦慮嚴重。他建議市民多休息、找朋友聊天，減少收看新聞等相關資訊，如心情未有好轉，應尋求專業的心理協助。

紅十字會在遊行期間，將為有需要的市民提供急救服務。（紅十字會提供）

香港紅十字會發言人表示，今天下午3時至晚上11時將於大埔超級城B及C區；明天中午12時至晚上10時將於香港北角滙設立急救站，為任何有需要人士提供服務。紅十字會亦會繼續提供心理支援服務“Shall We Talk”，以協助情緒受近期事件影響的任何人士，並強調所有服務使用者的個人資料均會保密。紅十字會強調，受傷人士的醫療需要應該獲得優先考慮，所有救援人員及其車輛應受到尊重，使工作不受阻礙，並呼籲事件中的各方保持克制，以保障各方有需要人士可以獲得所需的人道援助。