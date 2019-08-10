【黃大仙遊行】警方警署及宿舍外高度戒備　警員呻反對者影響經濟

反對修訂《逃犯條例》的集會遊行持續兩個月，及警民衝突超過兩個月，近星期各區均出現不同形式的集會行動，今日(10日)有市民發起申請到黃大仙遊行，警方較早前向有關遊行發出反對通知書，截至下午3時，原定遊行起點摩士公園，未見有集會人士出席。 《香港01》記者今早到黃大仙紀律部隊人員宿舍及警署外探視，現場已有警方的巡邏車不停兜圈戒備，多次受到示威者針對的黃大仙紀律部隊宿舍，門外亦有警車駐守。 記者於區內觀察期間，有警員上前查問，慨嘆今日又有示威蔓延到民居，批評「阻住居民瞓覺，變相阻人搵食。」又指長遠來說會影響經濟倒退，部份人只是敢怒不敢言，「係唔係想好似變返SARS呀？係呀，啲嘢好平，50蚊可以唱K！」他認為意見不合者應返回政府總部抗議，非區區遊行。

今日(10日)黃大仙警署外所見，有警車停泊駐守。(梁煥敏攝)

紀律部隊宿舍放有大型水馬及鐵絲網

今日及明日多區均有組織及市民計劃舉辨遊行及集會，包括今日(10日)的大埔及黃大仙遊行，不過警方都發出反對通知書。記者今早到黃大仙紀律部隊宿舍及警署外探視，宿舍近睦鄰街及現崇山對出有警車駐守，宿舍鐵閘內放有大型水馬及鐵絲網，更亭內的保安員不時觀望，十分謹慎。

此外，近仁和街及沙田坳道不時有警車兜圈巡邏，十分鐘內必有警車經過，相信是因警署及宿舍貼近民居，不適宜如其他警署一樣加設圍欄網。

警員：有不滿，應去政府總部抗議啦

記者在觀察期間，有警員上前查問，期間亦抒發感受。該名警員表示，想不通為何要到居民居住的地方集會，有有居民反映「有怨無路訴」，「有啲人怕講出嚟費事煩！」又説每次遊行往往到深夜，影響其他人睡眠，從而又影響他人生計，「有啲人話瞓唔到，晚晚都咁搞！」他擔心長遠影響經濟，「係唔係想好似變返SARS呀？係呀，啲嘢好平，50蚊可以唱K，咁咪即係經濟差啦！」又指經濟差，無人願意購物，損失的是大眾。

該名警員續説，自己非義工，只是工作，但亦有所不公，「只係出糧工作，唔係話咩（偉大），就算都係當更內嘅事！」但眼見昨晚有人前來「燒街衣」行動，幾個同事被雷射燈射到不適入院，希望有人理解，「佢哋隻眼射到紅晒，你哋都唔會知啦，而家有啲細路仔見到我哋又驚到喊⋯⋯」他認為部分人受他人控制，到不同區「搞事」，非為黃大仙區居民，不存在「和理非」人士，以致每次遊行後出現衝突，並且不明白為何到社區行動，「你哋有不滿，應該去政府總部抗議啦！去呢度又阻住人！」他認為理性的人會明白，「其實已經做到效果啦，已經有晒輿論論啦，點解仲要繼續呢？」

上周因警員在黃大仙港鐵站搜查及拘捕示威者，觸發居民與警方在紀律部隊宿舍連日來的警民衝突，宿舍低層單位的玻璃窗被砸爛。（梁煥敏攝）

居民：見滿地「衣紙」心裏面感到不安

居於附近黃大仙下邨的林先生與年長的媽媽有不同意見，林認為，區內的而且確少有出現遊行，但會諒解年輕一輩的看法，如果並非日日進行，認為可以達到表達訴求的效果，但同時希望年紀較小的意見表達者多注意安全，「但學生嘅年紀已經比較大，佢哋有分析能力，但有啲中學生太細個啦，佢哋真係要小心一啲，唔單止同學們要冷靜，警方都要冷靜啲。」林婆婆表示，晚間的集會未有影響他的睡眠，但如昨日的「燒街衣」行動，今早起來眼見街上滿地「衣紙」心裏面感到不安，「我係有啲驚㗎！都希望佢哋可以理性啲。」

黃大仙現崇山位於宿舍旁邊，居民黃先生表示，近日的反對行動不算影響屋苑，明白他們有「目標」去做，但認為行動不要每日進行較為理想，「反而對交通影響比較大，有啲人真係因為咁搭唔到車，啲人會因為咁而唔同意佢哋。」居於同一屋苑曹先生同樣指影響不算太大，「只係拘捕嗰時啲聲音比較大，其實我可以接受，因為我明白所表達嘅訴求嘅原因。」但他同樣擔心行動每天發生，會令民意逆轉，「星期六、日都可以，星期二三四嗰啲就唔好啦。」