三日內兩度落區　林鄭探訪黃大仙警署及宿舍　同樣無安排傳媒採訪

行政長官林鄭月娥今日（9日）在未有安排傳媒採訪下，三日內第二度落區，參觀樂善堂位於九龍城的過渡性房屋計劃，並到訪黃大仙警署和黃大仙紀律部隊宿舍，探望駐守當區的警員，和了解宿舍設施近日被暴力示威者破壞的情況。 政府新聞晚上7時許出稿時，並無提及探訪時間，而除了探訪黃大仙，林鄭今日亦主持跨界別會議，會後於傍晚5時許見記者，行程可謂十分緊密。

拆卸前有3年空置 改建成過渡性房屋

行程由運輸及房屋局局長陳帆陪同，林鄭聽取了樂善堂將於本月底停辦的九龍城樂善堂小學校舍改裝為過渡性房屋的計劃，表示房屋是基層市民最關注的民生議題，她於首兩份施政報告中已提出多項短、中、長期措施，以增加公營房屋供應。在公屋供應未到位前，會充分利用現有土地房屋資源，並擔當「促成者」，協助非政府機構提供過渡性房屋，即時解決基層家庭居住環境惡劣的問題。

該校舍連同毗鄰樂善堂總辦事處和醫療所，是勞福局和社署所推行「私人土地作福利用途特別計劃」下的申請項目，日後會原址重建為提供多項福利服務的大樓，包括為長者及殘疾人士而設的設施。在技術性評估期間，校舍拆卸前會有約3年閒置時間，可作過渡性房屋用途。

行政長官林鄭月娥（第一排中）今日（八月九日）和運輸及房屋局局長陳帆（第二排右二），聯同警務處處長盧偉聰（第二排中）、建築署署長林余家慧（第一排右）和政府產業署署長劉明光（第二排左一），視察黃大仙紀律部隊宿舍日前被暴徒破壞的損毀情況。(政府新聞處提供)

黃大仙紀律部隊宿舍 有多處被破壞

林鄭月娥與陳帆再到訪黃大仙警署，探望警員，並連同建築署署長林余家慧和政府產業署署長劉明光前往警署毗鄰的黃大仙紀律部隊宿舍，視察日前被暴徒破壞的損毀情況。

政府新聞稿指，林鄭得悉兩座宿舍5樓或以下單位損毀嚴重，大量向街單位的窗戶破損，單位內的物品，包括床、衣櫃、地板也遭受到不同程度的破壞，而宿舍的外牆被塗鴉，大閘亦遭破壞，令宿舍居民包括很多小朋友受驚。

指示盡快修復 並研究增加保安設施

她感謝警務人員日以繼夜、盡忠職守地維護香港的治安，並對暴徒肆意攻擊民居感到憤怒，並已要求政府產業署和建築署盡快修復損毀地方，並特別在宿舍大樓研究增加保安設施，讓警務人員及其家人的生活回復安寧。

同日，林鄭月娥召開了跨界別會議，與商界人士討論香港經濟情況，會與亦有見記者，行程頗為緊密，與早前主要出席非公開場合相比轉為高調。

連同周三（7日）突然到訪天水圍和大圍，為林鄭三日內兩度落區。惟今日與周三情況一樣，事前未有通知傳媒，直到晚上8時，政府新聞處發稿，指她視察了天水圍新公眾街市的選址和了解大圍街市的改善工程進展，並到訪天水圍警署，了解警署設施受破壞情況及探望駐守當區的警務人員。