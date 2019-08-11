【逃犯條例】張建宗：暴力行為屬回歸以來最嚴重　憂毀本港成就

反修例風波持續，政務司司長張建宗今(11日)於網誌以「制止暴力 恢復秩序 守護香港」為題談及事件。他指，修例工作已完全徹底停止，惟近日衍生的有組織及有計劃的暴力行為，造成大規模破壞，明顯偏離最初和平理性原則；他呼籲堅決捍衞法治，又批評激進示威者罔顧法紀，更形容連串暴力行為破壞社會安寧，是回歸以來最嚴重、最廣泛、最具破壞性。 張曾因道歉論惹來警隊強烈不滿，他於網誌中重申對警隊執法予以肯定，又直言連串暴力行為對本港的商業活動已造成負面影響，外憂內患下，本港面對的經濟周期性逆轉，相比沙士及金融風暴，更為嚴峻，倘局勢持續，本港多年建立的成就很可能毀於一旦，港府將制定緩解民困及協助企業措施。

反修例風波持續，多區昨再有示威者爆發游擊式行動，警民對峙衝突。(資料圖片)

他提到，近日激進示威者的暴力行動及規模不斷升級，罔顧法紀，包括衝擊政府總部、警察總部及多區的警署、破壞警車、破壞社區設施、襲擊警務人員及紀律部隊宿舍，令居於宿舍的婦孺小孩飽受驚嚇和困擾，甚至有示威者投擲汽油彈和縱火，危及市民的生命和財產安全。



他續指，有示威者衝擊中聯辦大樓，污損國徽，亦有示威者兩次將國旗從旗桿拆下並拋入海中，公然挑戰國家權威，觸碰「一國兩制」原則底線。他形容，這一連串破壞社會安寧的暴力行為，是回歸以來最嚴重、最廣泛、最具破壞性，將這個一直以來享有安全城市美譽的國際大都會推至十分危險的邊緣。

「不合作運動」、非法集會等衝擊本港安寧

他又指，暴力行為已蔓延至住宅林立的社區，實際影響市民的作息，令受影響居民人心惶惶，上星期一更有人鼓吹罷工和「不合作運動」，堵塞道路，癱瘓港鐵和公共交通工具，阻礙市民上班和正常生活，他認為上述示威遊行、「不合作運動」以至隨之而來的非法集會、刑事毀壞、恐嚇襲擊等非法行為，衝擊本港安寧，令社會變得不安全、不穩定。長遠下去，本港多年建立的成就很可能毀於一旦。

修例工作已完全徹底停止 已劃上完整句號

他強調，法治與自由是香港核心價值，也是長期繁榮穩定的基石，港府尊重各方和平、理性及依法地表達對政府的不滿，但他重申，修例工作已完全徹底停止，實際上已劃上一個完整句號。他認為，近日有組織及有計劃的暴力行為，造成大規模破壞，明顯遠遠偏離最初和平理性的原則，往往須警隊介入，始可令受影響社區回復秩序。

警隊是守住社會穩定最重要防線



他又指，警隊是維護香港社會治安的支柱，也是守住社會穩定的最重要防線。他提到，警隊現正面對嚴峻情況，承受無比壓力，但卻無懼無畏、堅守崗位、嚴正執法，港府對警隊的專業表現和克制，予以充分肯定和全力支持。

至於跟進工作方面，他表明監警會將審視6月至7月上旬的大型公眾活動，及警方相應行動，並會向行政長官提交報告及向公眾公布詳情；監警會亦將於8月中，就7月2日後的情況處理進行內部討論，並會就未來計劃作公布，警務處會配合監警會履行其法定職能，前線警員和警察評議會職方協會將會提供資料。

治安不靖倘未能遏止 難免會出現結業潮和裁員潮

他又認為，連串暴力行為對本港的商業活動已造成負面影響，截至目前，已有超過20個國家對香港發出旅遊提示，他憂慮，治安不靖的情況倘未能遏止，在所難免會出現結業潮和裁員潮，他指今次外憂內患下，本港面對的經濟周期性逆轉，相比沙士及金融風暴，更為嚴峻，復原時間會更漫長。



港府會本著「撐企業，保就業」的大方針，制定一系列緩解民困及協助企業的措施，亦正為新一份施政報告，全面諮詢不同界别、集思廣益、掌握社會及市民脈搏。