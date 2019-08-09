【深水埗衝突】黃金商場貼通告：不能向外界提供私人地方錄影資料

深水埗黃金商場。(賴南秋攝)

深水埗於本月5日及6日發生警民衝突，防暴警察曾施放多枚催淚彈驅散街坊、市民及示威者等，部份人走避時，一度向欽州街北行方向逃走。一連兩日事件中，有多人被捕。

有網民昨晚(8月8日)在網上討論區「連登」發帖文報料，稱有重案組人員昨日到深水埗黃金商場管理處，向管理員要求索取閉路電視影片。黃金商場其中一邊門口，位於欽州街，據知門外簷蓬裝有閉路電視鏡頭。而黃金商場則位處黃金大廈的地下。

該網民在發帖文中稱，管理員原打算將片段交予警員，惟警員態度變差，「唔X畀就告你阻差辦公」管理員不忿於是拒絕交出片段，雙方一度對罵：「管理處爆左句 信唔信我而家出去大叫話有差佬要拎資料，叫班嘅𡃁仔入黎阿嗱」警員空手而回。該網民續指，管理處事後向商戶派發一張通告。「管理處仲將黃金對街嘅cam全部拆哂」

《香港01》昨日深夜到深水埗黃金商場了解，惟因太夜已關門，未能訪問管理處。至於商場及住宅的門外，果然貼有一張通告，內容為：