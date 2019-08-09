【深水埗衝突】黃金商場貼通告：不能向外界提供私人地方錄影資料

撰文：凌逸德
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黃金商場外貼有告示。(賴南秋攝)
深水埗黃金商場。(賴南秋攝)
深水埗於本月5日及6日發生警民衝突，防暴警察曾施放多枚催淚彈驅散街坊、市民及示威者等，部份人走避時，一度向欽州街北行方向逃走。一連兩日事件中，有多人被捕。
有網民昨晚(8月8日)在網上討論區「連登」發帖文報料，稱有重案組人員昨日到深水埗黃金商場管理處，向管理員要求索取閉路電視影片。黃金商場其中一邊門口，位於欽州街，據知門外簷蓬裝有閉路電視鏡頭。而黃金商場則位處黃金大廈的地下。
該網民在發帖文中稱，管理員原打算將片段交予警員，惟警員態度變差，「唔X畀就告你阻差辦公」管理員不忿於是拒絕交出片段，雙方一度對罵：「管理處爆左句 信唔信我而家出去大叫話有差佬要拎資料，叫班嘅𡃁仔入黎阿嗱」警員空手而回。該網民續指，管理處事後向商戶派發一張通告。「管理處仲將黃金對街嘅cam全部拆哂」
《香港01》昨日深夜到深水埗黃金商場了解，惟因太夜已關門，未能訪問管理處。至於商場及住宅的門外，果然貼有一張通告，內容為：
黃金大廈所有公共位置乃屬私人地方。
由於設備問題，黃金大廈業主立案法團將不能為外界提供所有私人地方設置的錄影資料。致歉。
黃金大廈葉主立案法團 啟
至於「對街嘅cam」是否全部拆除，則未能證實。記者到場了解時，發現簷蓬仍裝有閉路電視鏡頭，但均指向大廈、商場的門口、及商場對開行人路。
《香港01》正向警方查詢相關事宜。
黃金商場外簷蓬，仍有指向門口的閉路電視鏡頭。(賴南秋攝)