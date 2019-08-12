【811衝突】聽眾「烽煙」狠斥警方濫暴　「沉默大多數」徹夜難眠

反修例風波持續，全港昨（11日）多區出現示威者快閃圍堵行動，釀成警民流血衝突，多名聽眾「烽煙」致電港台節目《千禧年代》表達不滿，意見大多批評警方濫暴及疑似假扮示威者煽動，另有自稱沉默大多數的市民，直言昨晚徹夜難眠，又批評警方公權力在手，更擁具殺傷力武器，理應自重。有土生土長的長者，則擔憂本港已非兒孫可安身立命之地。 不過，亦有個別聽眾認為，社會不應只單向指責警方，又認為港府非急市民所急，現階段亦無做生意心情，只談振興經濟難令市民嚥氣。

尖沙咀警署外，昨有女子眼部中彈，當場浴血倒地，自稱沉默大多數的聽眾亦直言，看見昨夜畫面，整晚難眠。(梁煥敏攝/資料圖片)

聽眾張先生指自己是沉默大多數，他表示向來無參與遊行及政治，「但尋晚成晚瞓唔到」，尤其是看到尖沙咀女子眼部受傷畫面。他表示，對於港府以合法方式拘捕示威者合法無異議，惟警方有意無意以過份武力對付示威者，甚至朝頭開槍，觸碰人類底線，期望警方嚴正調查。

亦不接受向警方投汽油彈 惟法律可制裁

對於激進示威者向警方投擲汽油彈，他稱不接受有關行為，但認為法律可予制裁，他關注公權力在於政府，認為當權者譴責暴力的同時，因擁有殺傷力武器，更要緊守位置。

70歲女士憂近日執勤的非本港警察

70歲的王女士說，自己從不參加示威行動，但昨日情況令她忍無可忍，她又怒斥特首林鄭月娥所為：「天堂無份，地獄都無位畀你」；她又質疑警方有出動臥底，混入示威者堆中，作出激烈行為；又憂慮近日執勤的已非本港警察，她表示觀其行路步法及身型，「唔係我哋香港差佬」。

鄭女士及陳小姐亦同樣狠斥警方濫暴，鄭女士批評警方「而家仲有無皇法，警例仲存唔存在？」又認為警方嘲諷示威者是曱甴，但自己卻行徑鬼祟「連委任證都唔敢出示，明明以前警員以當差為榮」；陳小姐則指出，雨傘運動時期，七警打人事件亦避忌地於暗黑角落進行，但現時卻明目張膽施以不必要武力，她於電視直播中，目睹有警員將示威者拘捕後，「再加多兩腳」，質疑是濫用暴力，「亦都係用大陸方式進行拘捕」。

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60多歲聽眾太古城聞不知名煙味

60多歲的聽眾陳先生則表示，自己昨在太古城晚飯後，步出時不慎滑倒，期間聞到不知名煙味，自己本身有哮喘，結果不斷咳嗽，曾想過求診，「但唔知上面環境咩世界」遂作罷。他又質疑警方濫權，「警方係咪可以奉旨殺人？」期望他們不要傷及無辜，又認為港府倒不如乾脆「宵禁」，「仲清清楚楚。」

籲港府退下來 否則成國際大笑話

他又提到，自己土生土長，但不知本港是否仍是兒孫安身立命之所，又認為水能載舟、亦能覆舟，港府必須退下來，否則不只完蛋，更是國際大笑話，他又嘆，港人已不是政府資產，已成被利用者，又寄語港人自重自愛。

昨夜銅鑼灣有示威者遭同樣身穿黑衣的男子制服，事後輿論亦質疑警方假扮示威者，今日多名電台節目聽眾則質疑，過去的示威激烈行動，不排除是警方臥底所為。(盧翊銘攝)

港鐵管理層應交代如何清理場地

自稱打工仔的李小姐稱自己有準時交稅，亦是港鐵股東。她認為，警方連月內投擲數以百計催淚彈，「錢邊度來？就來年尾，財爺要同納稅人交代。」她又不滿港鐵發言人，當警方攻入港鐵站內追捕示威者，施用催淚彈及開槍，只表態指非常遺憾，認為理應向港府予以譴責，管理層亦應交代如何清理場地等後續跟進。

斥港府非急市民所急 回復社會平靜始最重要

曾因示威遇上堵路的陳生則指，社會不應只單方指責警方，警方執法亦舉步維艱，「唔好一味只話黑衣人幾好幾好」，他又反問稱，警方呼籲市民勿外出，惟仍有大批市民於示威現場出現，「平民到場心態係甚麼？有無配合警方訴求？」



他又指，自己經營中小企，當下並非期望港府振興經濟，「麻煩（政府）出來疏疏氣，依家仲邊有心情做生意？邊有時間申請中小企基金，填繁文縟節？」他斥責港府非急市民所急，回復社會平靜始最重要。