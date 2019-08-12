【811衝突】員佐級協會前主席陳祖光：警喬裝　如臥底入黑社會

反對《逃犯條例》修訂風波未平，示威遊行蔓延至各個地區，惟多個遊行申請遭警方發出反對通知書。昨晚銅鑼灣爆發警民衝突，其中有懷疑警員打扮如示威者黑衣及戴上口罩的裝束，和速龍小隊一同拘捕多人。 據《環球時報》今日（12日）報道，警察隊員佐級協會前主席陳祖光接受《環球時報》訪問時表示「警察用便裝或被稱的『混入』，只要是依法執行，都是正確，就如同派臥底入黑社會一樣」。

警察隊員佐級協會前主席陳祖光（右）於《環球時報》表示，昨晚屬非法集會，「所有參加的人都是犯法。警察用便裝或被稱的『混入』，只要是依法執行，都是正確，就如同派臥底入黑社會一樣」。（資料圖片）

《環球時報》報道，昨晚（11日）晚上10時左右，在示威者迅速轉戰尖沙嘴和銅鑼灣等地後，防暴隊和速龍小隊迅速出擊，數十名示威者被捕。多個媒體均拍攝到在銅鑼灣有懷疑警員身穿黑衣，戴着口罩，打扮和示威者相似，其後聯同速龍小隊一同拘捕多人。對於現場媒體對其身份的提問，身穿黑衣疑似警方便衣「臥底」人士未有回應。

昨晚屬非法集會 所有參加者都是犯法

警察隊員佐級協會前主席陳祖光於《環球時報》表示，昨晚屬非法集會，「所有參加的人都是犯法。警察用便裝或被稱的『混入』，只要是依法執行，都是正確，就如同派臥底入黑社會一樣。」他又指，「若此時因怕受批評，便停止果斷執法，又會返回無法無天的時候。」