【機場集會】機管局6時限制飛機升降　多架巴士不經一號客運大樓

反《逃犯條例》風波持續，有大批市民今日（12日）響應呼籲，到機場抵港大堂參與集會。下午3時許，人潮已擠滿接機大堂，機場管理局下午表示，受公眾集會影響，機場運作已受到嚴重影響，晚上6時起將實施航班重新編配，限制飛機升降量。

機管局表示，受公眾在機場集會影響，現時機場客運大樓已經十分擠擁，機場運作已受到嚴重影響，前往機場的交通現時非常擠塞，所有停車場車位已經爆滿。

機場緊急事故應變中心已經啟動。機管局會由晚 上6時開始，實施航班重新編配，限制飛機升降量。

機管局呼籲旅客在出發前往機場前，可透過機場網頁或「我的航班」流動應用程式,了解最新航班情況，亦可留意航空公司有關航班的最新消息；又呼籲如非今日乘搭航班的旅客，應盡量避免前往機場，前往機場的旅客請盡量使用公共交通工具。機管局與航空公司及各業務夥伴保持緊密溝通，希望機場盡快回復正常運作。

此外，新巴／城巴宣布，因應交通情況，城巴機場快線現有4條路線不會途經一號客運大樓，受影響路線如下：A11, A21, A22, A29，A10, A12, A20, A26, A29P，E11, E11A, E21, E22,E22A, E23, E23A全部改經順朗路、赤鱲角路、暢連路、機場路後返回原線。乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

港鐵表示，機場快綫的預辦登機手續亦已暫停，至於機場快綫服務仍維持正常。