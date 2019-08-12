【811衝突】工程師：葵芳站屬架空路段　催淚氣體不會傳至其他站

反修例風波愈演愈烈，昨晚（11日）有警員於港鐵葵芳站內發射催淚彈，站內大堂煙霧彌漫。事後網上流傳，催淚煙會經行車隧道，傳至其他鐵路站，今早（12日）站外有市民派發口罩，提醒其他乘客小心；亦有市民表示，站內仍有催淚煙氣味。 曾於地鐵公司、九鐵公司工作的香港工程師學會理事張年生表示，葵芳站屬架空路段，並非地底隧道，相對較通風，相信催淚氣體不會殘留。他又稱，即使警方於其他鐵路站發射催淚彈，氣體傳入隧道，但抽風系統不會將氣體傳至其他站，而是散到站外範圍。 有港鐵工程部員工亦稱，港鐵站內及隧道的排煙系統，都會將有害氣體排出街外，現時的港鐵設計，不會將氣體傳至其他站。《香港01》正向港鐵查詢。

今日葵芳站內地上仍有白色粉末。（香港01記者攝）

昨晚葵芳站煙霧彌漫，多名乘客、港鐵職員受催淚煙影響，最後更需封站，警方最初拒承認於站內發射催淚彈。不過警方今日見傳媒時，終承認於站內發射一枚催淚彈，並解釋由於該站屬半開放式，與其他站不同。

自警方作晚於站內發射催淚彈後，網上流傳稱，催淚煙進入冷氣系統後，或會進入行車隧道，之後經列車將氣體帶到其他站，直指：「唔係一個站出事咁簡單」。該傳言於網上廣泛流傳。

有市民今日於站外派口罩。（香港01記者攝）

抽風系統駁出站外 氣體不會蔓延至其他站

不過，張年生直指傳言不可信，並解釋指葵芳站屬架空路段，鄰近的荔景、葵興同樣是架空，並非地底隧道，故氣體根本不會「進入行車隧道」；而且空氣相較下流通，催淚氣體容易消散。

張年生又指，即使警方於其他地底車站發射催淚彈，其實催淚煙亦不會傳至其他站。他舉例稱，2017年發生港鐵縱火案，但當時濃煙並未影響其他車站，因為港鐵隧道內的抽風系統設計，並不會將氣體傳至其他站，而是排出站外，故認為網上傳言並不準確。

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工會盼港鐵向職員提供口罩、頭盔

另有港鐵工程部員工指，港鐵站和隧道都設有排煙系統，可將有毒氣體或高溫煙排出街外，現有設計不會將有毒氣體，傳到其它站，認為網上傳聞容易引起恐謊。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，今日工會曾與港鐵高層會面，對方表示因應近期示威，會盡量向員工提供口罩、頭盔等物資；亦會與警方再展開高層次溝通，了解昨晚事件。他又稱，港鐵因應葵芳站情況，已向食物安全中心等了解如何徹底清潔站內設施，令氣味完全消散。他批評，示威者將港鐵站當作「避難所」，令乘客受影響。