【811衝突．圖輯】13間公立醫院集會遍地開花　黑口罩為記抗警暴

反修例風波持續，周日尖沙咀有女子受警方清場行動波及，右眼浴血重創，激發醫護界抗議遍地開花，繼昨日有3間醫院醫護發起集會抗議後，今(13日)再有13間公立醫院醫護接力，號召靜坐抗議行動，包括伊利沙伯醫院、瑪麗醫院、及仁濟醫院等。 瑪麗醫院的集會醫護人員罕有坐滿K座對出空間；逾百名威爾斯親王醫院醫護戴上黑口罩響應，並高呼「譴責警察濫暴，停止傷害市民」口號抗議，屯門醫院亦不遑多讓，近數百人迫爆大堂角落；九龍醫院亦有逾百名醫護參與，其後更移師至醫管局大樓集會，當中不乏醫管局職員響應。

瑪麗醫院集會情況：

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伊利沙伯醫院醫護人員戴黑口罩，及以紗布遮右眼，抗議警方濫權濫暴。(黃寶瑩攝)

多間醫院醫護人員今相繼發起靜坐，抗議警察濫暴，以及罔顧市民安危，全日共有13間公立醫院響應，包括瑪麗醫院、瑪嘉烈醫院、仁濟醫院、北區醫院、聯合醫院等。約200多名醫護在伊利沙伯醫院D座大堂參與靜坐，部分人戴上頭盔，又以紗布遮蓋右眼，聲援眼部受傷女子，更於醫院內發起連儂牆，便利貼寫有「還眼」、「追究811 黑警濫暴」、「香港人加油」等心聲及訴求。

伊利沙伯醫院情況：

另一邊廂，威爾斯親王醫院亦聚滿過百位醫護，他們高舉抗議海報表達不滿，又高呼「譴責警察濫暴，停止傷害市民」、「香港警察，知法犯法」、「五大訴求，缺一不可」等口號，現場多人圍觀。屯門醫院亦有來自不同部門的醫護參與集會，人數逾百，他們更以手覆蓋右眼，對警方濫暴傷及市民，進行抗議。



九龍醫院同樣有過百名醫護響應號召，更有醫管局職員參與其中，他們於集會期間高唱《孤星淚》名曲《Do You Hear the People Sing?》，控訴港府漠視民意，其後更轉場至毗鄰的醫管局大樓。

威爾斯親王醫院情況：

屯門醫院情況：

其他醫院情況：