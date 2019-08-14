【馮永業案】妻與情婦1屋換兩屋揭發事件　馮程淑儀從未有被控

前經濟發展及勞工局副秘書馮永業，被指收受賭王何鴻燊姨仔陳婉玉51萬元利益，兩人今（14日）被判。。。。。 事件被揭發可謂案中有案，2016年，《香港01》獨家揭發馮的妻子馮程淑儀與陳婉玉涉「換樓交易」，廉署經2年調查，卻未有就「換樓事件」起訴任何人，反而發現馮永業及陳涉貪污。據悉，由於馮程淑儀在該交易中換得的兩個跑馬地相連單位，因樓齡過舊難以估價，無法確定「換樓」的差額，馮程未有被控。亦有消息人士認為，馮程或只是「聽老公話」簽下文件，她或甚不知換來的單位，曾是其夫的情婦所有。

《香港01》2016年揭發，馮永業太太馮程淑儀，與陳婉玉的換樓醜聞。（01製圖）

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馮氏夫婦被揭一屋換兩屋

《香港01》2016年揭發「換樓事件」時，馮程淑儀為時任民政事務局常任秘書長，她被發現於2013年，以其名下的雍景臺單位，再加650萬元，換取陳婉玉名下公司持有於跑馬地成和坊兩個相連單位。

馮程淑儀稱不知買家是誰

馮程淑儀當時接受查詢時回應稱，有關買賣交易，是經由中原地產代理介紹，成交價的議價過程亦是經由地產代理代為磋商。整個買賣過程中，她從沒有接觸過交易的另一方，亦沒有參與議價過程。馮程淑儀又稱，她不知有關單位前業主的公司股東是誰。

廉政公署去年8月31日正式落案起訴馮永業和陳婉玉，並表示此已完成調查。馮程淑儀始終沒有被起訴。

跑馬地兩單位樓齡舊難估值

據了解，涉案於成和坊兩個單位，樓齡逾50年，兩個相連單位面積達3000呎，馮氏夫婦單是重新裝修單位已用上200萬元。不過由於樓齡過舊，難以估算「換樓」時的價值，無法確認「換樓」過程中存在的差價是多少，故終無法就「換樓」事件進行起訴。

馮氏夫婦常換樓

消息人士透露，馮氏夫婦每2至3年會搬屋一次，相信當時是馮永業提出想搬到跑馬地，馮程淑儀只是「聽老公話」，代為簽署相關「換樓」文件，由於賣方為陳婉玉名下的公司Wiseson Limited，而處理樓宇買賣的律師一般會代客人預備好賣買合約，若馮程淑儀沒有特意調查Wiseson Limited的董事是誰人，她簽合約確有可能不知Wiseson Limited股東的身份。

消息人士亦指：「（馮程淑儀）又唔係無錢無事業要靠老公」，若她得知單位屬馮的女性密友，必定不會入住。」