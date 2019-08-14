【馮永業案】馮與陳婉玉脫貪污罪　馮公職人員行為失當罪成還押

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被指收取賭王何鴻燊姨仔陳婉玉51萬港元作為購買半山單位的訂金，以優待陳或其相關的3間公司。二人早前說就受賄、行賄等罪受審，二人自辯自揭相戀十多年，經常一齊「睇樓」，馮指那筆錢是陳主動把買賣樓利潤分予他；陳的律師亦指只是給情人的利益，一份「無辜的甜頭」，但強調這與馮的公職無關，馮亦沒在公事上優待過陳。法官今（14日）作決，接納二人有情侶關係，打得火熱，而馮亦有助陳打理物業，認為是買賣物業的利潤之說非全無可能，故裁定兩人提供及收受利益罪名不成立，但官認為馮不可能不知陳的公司董事身份，認為他刻意不作伸報，故裁定他公職人員行為失當罪成。馮須還押至9月12日判刑。

被告馮永業被控收受利益，及公職人員行為失當罪。(資料圖片)

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男被告馮永業（55歲），被控公職人員接受利益罪及公職人員行為失當罪，及女被告陳婉玉（62歲），被控向公職提供利益罪。馮永業由資深大狀謝華淵代表，而陳婉玉則由資深大狀余承章代表。

官信馮陳有情侶關係

法官游德康裁決時指，相信馮陳之間由2003年開展了情侶關係，亦相信馮在雍景臺交易中，被加名字在臨時買賣時，兩人已打得火熱，關係如同夫妻。但法官，若陳希望以51萬元巴結馮，不需要如此大費周章，透過如此迂迴曲折的方式提供利益，陳可以簡單利落地在澳門或內地買一隻價錢相若的名貴手錶，不用留下如此容易追蹤的物業買賣足跡。裁定陳提供利益，及馮的收受利益罪名，均不成立。

但就馮另涉的公職人員行為失當罪，法官認為馮在任公職時，無可能不知道陳婉玉作為公司董事的身份，亦無可能不知道他必須要申報，認為他是刻意這樣做，故裁定馮公職人員行為失當罪成。

陳前夫有到庭旁聽

陳婉玉前夫亦有到庭旁聽，離庭時記者問到，對於陳在庭上指遭他家暴是否屬實，及如何看待馮陳關係時，他未有回答，只稱「比啲空間我」。曾在本案作供、陳前夫的表弟哈永豪亦有到庭旁聽。

二人在航空業務上有連繋

控方案情指，馮在2003年至2006年任經濟發展及勞工局副秘書長，期間參與政府多項重要及敏感的政府決策，包括處理班航權分配、直升機場擴展計劃，西九龍直升機場的減租等8項申請；而陳當時為港聯直升機有限公司、港聯航空有限公司及港聯直升機（香港）有限公司的董事兼股東，而陳有關連的部份公司，亦有參與部份申請。

陳代簽買賣合約

陳於2004年9月23日透過一間名下公司簽署地產代理協議，欲購入羅便臣道雍景臺單位。同月28日，馮與同一地產代理，簽訂同樣的代理協議，簽訂的臨時買賣合約顯示，原本買方的名字被刪去，變成馮為買方，且由陳在該合約上代表馮簽名，陳並以個人名義，開支票為馮支付51萬臨時訂金，陳因而被指向馮提供利益。

馮未有向政府申報與陳關係

控方指馮的職務決策與陳相關的公司有關連，但馮並沒有披露他與陳曾就雍景臺單位作商議，以及他曾接受了陳的利益，直指陳代付的51萬利益是給馮的「甜頭」，以令馮作出優待陳相關3間公司的決定，認為馮是故意不作出申報，行為失當。

不過，馮及陳在庭上自揭2003年開始交往，經常「拍拖睇樓」，又多次一同外遊，亦互相大讚對方是好情人，二人一直維持關係至2016年遭傳媒揭發。

被告陳婉玉被控提供利益罪。(資料圖片)

馮稱陳分買樓利潤予他而已

就雍景臺單位買賣一事，二人說法則稍有不同。馮稱當時經常替陳處理物業投資，原本想推薦雍景臺予陳作投資之用，但他認為陳對購入雍景臺稍有卻步，故幫陳「啃咗」該單位，事後因陳主動提出將早前買賣物業的利潤分予他，抵銷了由陳墊支的雍景臺51萬臨時訂金。

陳聲稱唔記得有51萬

陳則指，單位由馮介紹她買的，當她簽訂臨時買賣合約，付了訂金後，馮突然向她表示他也想要雍景臺單位，故陳將單位讓給馮。對於已付的51萬臨時訂金，陳稱「去到層樓佢要之後，我已經覺得件事完咗，唔記得有51萬出現」。

辯方指此乃「畀利益情人」

雙方的代表大狀在結案陳詞時均稱強調，二人當時的關係為案中的關鍵。資深大狀謝華淵質疑涉案短暫、無重要性或只屬技術性的「利益輸送」，是否就足以令馮在處理涉案8個項目上優待陳；而資深大狀余承章則提出，法庭需要考慮有關利益是否因馮屬陳的「隱婚夫婿」而得到，抑或是因馮的公職。若陳只是「畀利益情人」，則屬「無辜的甜頭」。

案件編號：DCCC761/2018