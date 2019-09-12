【馮永業案】馮氏夫婦現擁2億元物業　曾多次轉售獲利8000萬元

馮永業因收取賭王姨仔陳婉玉51萬元未有申報，被裁定公職人員行為失當罪成，今(12日)被判入獄9個月。案件 亦揭發馮常協助陳作物業投資。根據資料，馮氏夫婦亦是精於物業投資之道，過去逾廿年，馮氏夫婦手上持有8個物業單位，目前估價在2億元以上。《香港01》發現該等單位未償還的按揭只有不足半億元，換言之，兩夫婦單計物業，現擁有超過1.5億元財富，還未計及已轉售物業的豐厚利潤，放眼香港官場甚為罕見。馮氏擁有最貴單位位於聯邦花園倫敦閣，逼近7000萬。 馮永業於本年1月亦償還了學談花園及聯邦花園巴黎閣的按揭，至今他擁有的5個港島豪宅，只餘下聯邦花園倫敦閣尚有未清還按揭，其餘已全部贖契。

馮永業2004年購入2006年賣出的夏惠苑單位為他帶來1637萬巨額收益。(資料圖片）)

上述單位中有5個都為馮永業名下的嘉寶太平洋有限公司（Able Pacific Limited）與華昌顧問有限公司（Watson Consultants Limited）所持有。兩公司均是以馮永業為唯一股東，馮程淑儀的母親多年則為華昌顧問有限公司董事，然而馮程淑儀在2015年向政府申報利益時並未提及與該公司相關的任何物業。

自《香港01》於2016年初獨家披露馮程淑儀與陳婉玉公司換樓事件後，馮程淑儀於同年稍後亦開始申報「其家人擁有或家人公司擁有5個港島的物業」。

馮生至今仍持有聯邦花園3個單位及車位，現今估價逾億元。（資料圖片）

馮氏夫婦目前持有的物業地址 現時估價（萬元） 半山聯邦花園倫敦閣相連兩單位 7000 半山聯邦花園巴黎閣單位 3300 跑馬地學談花園單位 3500 半山慧林閣單位 1500 *跑馬地成和坊兩單位 4800 *九龍某單位 不詳 小結 逾2億元 *由馮程淑儀持有，其餘由馮永業以全資控股公司持有

過去25年來，馮永業以個人名義至少買賣13個物業，買樓的成交額近1.6億元，平均持有每個物業時間僅得2年半，有的甚至購入不到1年便旋即賣出。從1991年至2011年，馮永業平均不到10個月便達成一宗物業買賣，買賣的物業中甚至包括丁屋單位。馮生在樓市勝多敗少，2004年他買下羅便臣道夏惠苑單位，持有20個月後賣出，勁賺1637萬元。

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馮太投資過的適雅大廈正在重建，重建后改名「敦皓」。是次投資為馮太帶來逾千萬收益。（資料圖片）

然而，馮永業炒樓的最佳戰績， 是2017年底即換樓事件曝光之後，其持有西半山羅便臣道63號燕貽大廈高層單位有併購活動，馮的公司以3072萬元出售一個高層單位，較2009年970萬元的購入價，帳面勁賺近2100萬元。

馮程淑儀與之結婚後亦走上投資物業之路，僅2004年一年間至少簽下3張買樓協議。於她任職康樂及文化事務署署長期間被賣出的一個干德道適雅大廈單位則為她帶來1042萬元的巨額收益，是馮太有史以來最佳戰績。

《香港01》翻查土地註冊處資料，馮程夫婦轉讓物業，帳面已獲利7600萬元。