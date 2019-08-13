【811衝突】央視發相指眼傷女子曾派錢　「相中人」現身澄清

周日（8月11日）的示威中，一名身穿黑衣的女士，懷疑被警方布袋彈擊中眼睛送院，現場留有一個染血的眼罩，有一枚布袋彈卡中間。警方表示未能確定她受傷的原因。不過中央電視台就在新聞app和官方微博上，表示該她被同伴所傷，更上載相片，指傷者曾經在示威現場「派錢」。 《香港01》聯絡到被指是「派錢」的人士，她直言並非該名女傷者，澄清該相片是月前拍攝，當時並非派錢。

中央電視台新聞app、官方微博，以「香港示威女子被其同伙擊中眼睛，視力或嚴重受損」為題報道，8月11日該黑衣女子眼睛受傷。

當時包括《香港01》在內的傳媒在現場採訪，現場拍攝到她受傷後，現場留有一個染血的眼罩，以及一枚布袋彈卡在中間；有傳媒拍攝到，她受傷一刻，其眼罩插有一枚布袋彈。

中央電視台的報道，未有提出她「被其同伙擊中眼睛」的消息來源。而警方在8月12日的記者會上，表示未能確定她受傷的原因，亦無說過「同伙擊中眼睛」的說法。

8月11日衝突中，有女示威者懷疑被布袋彈射中，右眼受傷流血。（資料圖片 / 梁煥敏攝）

央視以「網友爆料」為消息來源

中央電視台的報道，除了指女士眼睛被同伙擊中外，更指出「被其同伙誤傷的女子曾負責派錢給示威者」，並上載兩張網上流傳的相片。根據相片，難以判斷二人是否同一人，央視以「網友爆料」為消息來源，在報道中未有提供更多的證據。

《香港01》記者聯絡到被指是「派錢」的女子，她澄清並非眼部受傷的傷者，亦澄清央視轉載的相片在月前拍攝，當時並非派錢。

針對央視的報道，《香港01》記者透過電話、電郵、微博向央視查詢，正待回覆。