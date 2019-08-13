【警方記者會】邀爆眼少女錄口供　李桂華﹕攞口供前唔拘捕

於周日晚（11日）尖沙咀示威衝突中，一名少女右眼受重創，眼球爆裂及附近骨碎，警方早前表示未有證據顯示少女受傷由警方做成，警務處助理處長（行動）麥展豪指「現場可能有其他武器，究竟係布袋彈？定鋼珠？我唔知道」。昨日有傳媒片段再揭女子受傷時眼罩上插住一個疑為布袋彈。 警方今日記者會再被追問少女受傷問題，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，現階段眾說紛紜，最重要是需要得到事主口供，李指已透過醫院方面希望邀請事主報警，指未落口供前不會作出拘捕。又指傳媒片段有參考價值，「呢啲我哋當參考先，最重要當日發生乜嘢」，警方會調查當時環境閉路電視、市民提供片段及資料等，傳媒片段亦會作為調查指引。

警方下午召開記者會交代詳情。（黃廸雯攝）

片段顯示受傷少女眼罩插布袋彈 警：眾說紛紜

警方下午4時舉行例行記者會，由警察公共關係科總警司謝振中、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥及行動部警司方志堅交代詳情。記者會間再被問到昨日再有傳媒片段顯示當時布袋彈插於受傷少女眼罩，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，現階段眾說紛紜「有人話布袋彈，有人話彈叉」，李指作為調查人員，這剎那應弄清楚事件如何發生，現時未接到事主報警已正式開始調查，但最重要是需要得到事主口供知道當中發生何事，李指已透過醫院方面，希望邀請事主報警，又呼籲市民有資料請聯絡警方，電話為28605023，到全部資料較齊時能警方對事件掌握較多，希望大家「等一等」，待警方調查有成果後再看下一步工作。

片段會用作調查指引

對於傳媒片段，李桂華指肯定片段有參考價值，但如要到達法庭使用仍有長距離，他指亦於其他媒體中看過有不同版本，「呢啲我哋當參考先，最重要當日發生乜嘢」，李指包括當時環境閉路電視、市民提供片段及資料等，傳媒片段亦會作為調查指引。李又指現階段仍需要調查「係邊個做成傷害」，是警員或其他人士，但當日在場指揮官會匯報開槍情況。

落口供前不會拘捕

再被問警方為何不願意就事件負起責任，李桂華指現時非責任問題，重要是釐清事實情況，現時以刑偵調查方向，最重要是事主口供及醫療報告，可以很快釐清傷勢如何造成，才可決定下一步行動。李指過去出席示威的所有人士亦非所有人都會被控，警方會酌情處理，李桂華又表示未與事主落口供前不會拘捕，但下一步則需要法律上考慮，不能現時作保證需要尋求指示。

方志堅：遠距能否每次命中 望明白有相確餘地

行動部警司方志堅表示，就用布袋彈的指引，例如最短及最遠的有效距離，如公開會影響警方的戰術及安排。警方使任何武力都有嚴格的指引。假設由警方的布袋彈造成，警方的訓練，要向身體的最大部份發射，但從遠距發射是否每一次都命中，着實希望大家明白有相確的餘地。事件的情況及環境如何，受傷女子的動作或在做甚麼，警方仍未掌握，有進一步資料前，希望傷者可提供資料，好讓警方尋找真相。

遠距離發射武器 指警方需安全及適合位置保護自己

記者再追問在現場目擊警方從高處向下使用武器是否恰當做法，方志堅回應指，根據指引，警員需向著事主身體最大部分發射，但他認為遠距離發射是否能準確（射中目標）有商榷餘地，「所以當時佢嘅動作、周圍環境發生咩事係好重要」。方又強調，警方使用何種武力，是無選擇，需根據現場判斷作出抉擇，目前未能確認當日有警員在高處施放催淚煙的資料。就尖沙咀有警員從高處使用催淚煙，方志堅表示警署當時受到嚴峻的衝擊，有警員燒傷，警方有需要使用催淚煙。就高處使用催淚煙情況，方志堅指暫時未有資料，但在訓練中向來有向高處發施催淚煙，再由高處跌下，效果正正如同於高處發射所得的效果。

謝振中從旁補充，指警方需要找到安全及適合的位置才可保護自己，方則形容，從高處發射是戰術上的需要，「當時喺被攻打警署嘅情況下，（警員）要去不同位置，先可以有效驅散暴力人士」，又表示指引沒有明確禁止從高處發射的做法，達到目的後會立即停止發射。

19人今被控告 荃灣、北角襲擊至今未拉人

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，警方昨日拘捕一名52歲男子，涉嫌於8月5日於九龍城區公眾地方行為不檢，另外今日共19人被控告及提堂，其中一名女子上周六晚於尖沙咀鐳射槍襲警，另外於周六晚尖沙咀警署示威者包圍事件，16人因非法集結及1人因暴動罪被控提堂。另外1人於沙田區因襲警被控提堂。江永祥又指昨日無警員受傷，另外於過去行動中15名警員因公眾活動，示威期間被鐳射槍射中而不適，大部分人經治理後已出院及回復工作。

江永祥又公布警方過去數日使用武力數字，上周六警方共施放85枚催淚彈及7枚橡膠子彈，而周日的數字則仍在點算中。關於8月5日荃灣襲擊事件，江永祥表示，荃灣事件暫時未有拘捕，荃灣區重案組正以傷人案調查。北角襲擊事件亦未有拘人，東區重案組正按傷人及刑毀調查。對於721元朗黑夜至今仍未被訴，謝振中指至今拘27人，不排除再有人被捕，警方需要審慎調查及律政署意見，才可以作出控告及提堂，過去事件拘捕人數不一，對所有拘捕警方會與律政署嚴格討論，有足夠證據便會將案件送上法庭。有關荃灣及北角案件，江永祥指警方正積極尋找證據，包括尋找閉路電視，重申重視所有暴力案件。

有市民阻撓警方執法 謝振中：維持香港安全需市民配合

警察公共關係科總警司謝振中指，近日示威活動令警民關係緊張，警方日常服務受影響。周日晚在大埔太和邨處理自殺案，警方受質疑為何進入屋邨，阻礙升降機，在樓層用「鐳射槍」射眼，高峰有五、六十人包圍警察指罵，包圍警車，嚴重影響警方執法工作。第二案列，警員處理爆竊案後，巡車經上水站，被十至二十人由天橋掟水彈，一個擊中車輛擋風玻。在西區一屋苑處理有人倒斃案，要查閉路電視，被約二十個居民質疑及阻撓，出示委示證亦不滿，最後要暫停正作。謝振中指香港為亞洲最全安城市，因為有三萬警員盡責執法。在兩個月的大型遊行示威，警日常工作未有停止，因部分市民不滿而阻撓，會影響警日常工作，會影響需要的市民。屋苑及適場貼出不歡迎警察進入，但不會主動進入，但有報警時要回應要求，有案件發生的時候，管理及居民按法例要准許警員進入。

被問是否怪責市民對警隊有偏見，謝振中表示，過去警隊是世界其一最出色的，頭半年下跌4.7%，是過去數年最低的數字，謝振中指法治不是只靠警隊，警方執行專業亦要靠市民的配合。暫時未有七、八月的最新數字，要維持好的法治及治安，要市民一同配合才能維持香港安全的城市。

被捕男袋被放竹枝 李桂華：男子被捕當時手持竹枝 非插贓嫁禍

被問到有銅鑼灣被捕男子疑被警員將竹枝放入其背囊，李桂華指昨日看過所有片段希望了解情況，李指被捕人被捕當時手持竹枝，應於花槽附近拾起並意圖使用，其後被警員制服，他雙手被綁起，警員將竹枝當時放於身旁，其後男子站起時竹枝跌下，當時刑偵警員將竹枝放回袋內，李重申警員無插贓嫁禍，可肯定竹枝並非於袋內搜出，但是被捕人曾經使用，亦是證物之一，「只係將佢擺番入去，絕對唔係搜出嚟，大家可以放心」。對於被捕人母親指控警方於拘捕男子後男子被毆打，李桂華指警方當時拘捕男子時男子有反抗及意圖逃脫，警方使用適當武力將男子制服及綑綁，男子其後需要入院，但李指對其傷勢未有資料。

做法「唔完美，可接受，要改善」

被問到有否證據顯示被捕男真的手持竹枝，李桂華指當時有兩名警員負責處理被捕男，兩人都見到情況，亦有其他證據，但不便透露，另外當時被捕人是有使用竹枝對抗兩名警員。而對於即使男子手持竹枝，事後放入其背囊是否有問題，李桂華指當時拘捕15人，現場相當混亂，警員要注意個人安全及犯人不得逃走，當時將被捕人使用的物件放在身旁，離開時隨手再放入其背囊，李稱「你問我身為刑偵人員，你問我咁好唔好呢？唔完美，可接受，但亦都要改變、改善」。