【馮永業案】獲陳婉玉有份公司轉讓瑪莎拉蒂　馮已離政府未被控

《香港01》於2016年揭發時任民政事務局常任秘書長馮程淑儀，與賭王何鴻燊姨仔陳婉玉交換豪宅後，廉署調查後卻發現是馮程的丈夫馮永業與陳婉玉在雍景臺的交易疑涉貪，但區域法院法官游德康終裁定兩人涉貪罪名不成立，但馮未有申報曾收陳51萬元利益，被裁定公職人員行為失當罪成，今(12日)被判入獄9個月。然而，根據當年的報道，馮永業與陳的交易並不止於此，馮永業於2009年起駕駛的跑車瑪莎拉蒂（Maserati），原來也是由陳名下公司轉讓得來，據悉，馮後來再把該跑車轉手出售，更獲利數十萬元，惟當時他已不在政府工作，未能證明涉及利益衝突，最後亦沒有被控。

運輸署資料顯示，陳婉玉、馮永業先後持有的深藍色瑪莎拉蒂跑車之底盤、引擎號碼及首次登記日期均一模一樣，兩車根本是同一架車。車主至2008年1月底時仍是亞太航空，但至09年3月底，馮永業已是登記車主。

+ 5 + 4 + 3

馮曾擁有一部瑪莎拉蒂跑車

《香港01》除了揭發馮的妻子與陳曾有「換樓交易」外，亦發現馮永業的坐駕瑪莎拉蒂（Maserati）跑車，是由陳婉玉、賭王何鴻燊及三太陳婉珍等人任董事的公司所購入，2009年才轉讓予馮永業名下。據了解，馮永業後來將瑪莎拉蒂超跑出售獲利數十萬元，但當時他已不在政府工作，當中未有涉及利益衝突，故無法就此提控。

馮一直有為陳處理物業投資

據悉，馮離開政府轉到香港生產力促進局及機管局工作時，仍與陳繼續交往，並繼續替陳處理物業投資，又曾替陳代簽買賣文件，由於當時馮的職務已不涉及航權分配，未有構成利益衝突，同樣無法進行起訴。

此外，調查人員受限於只能取得近7年的銀行紀錄，無法調查馮在位期間有否另收取其他可疑的款項，故在本次事件中，只有就雍景臺交易進行起訴。