【馮永業案】馮公職人員行為失當罪成囚9個月　馮程淑儀有到庭

《香港01》2016年獨家披露女高官馮程淑儀與賭王何鴻燊的姨仔陳婉玉換樓，廉署經調查後卻發現，馮程淑儀的丈夫馮永業，在出任經濟發展及勞工局副秘書長時，有處理過涉及陳相關公司的公務，卻未有披露他曾收陳51萬元買樓訂金，馮早前在區域法院被裁定公職人員行為失當罪成。法官游德康今（12日）判刑時指，馮的有關行為持續2年，期間馮仍處理不同與陳有關的公務，違反公務員誠信，影響公務員聲譽，打擊公眾對公務員的信心，明言法庭需要判處阻嚇性刑罰，但考慮馮對社會有貢獻，判馮入獄9個月。馮聞判時表現平靜，其妻子馮程淑儀今日亦有到庭，馮被押入羈留室時向妻深深望了一眼。

馮永業收受利益罪不成立，但公職人員行為失當罪成。（楊榮飛攝）

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馮永業離庭前深深望向妻子

馮程淑儀到庭後，向在犯人欄內的馮永業點頭示意，聽取判刑期間，馮程淑儀表現得冷靜，當游官提到馮陳之間的婚外情時，她仍未有任何表情；馮則一直頭靠著牆，仰頭望著游官宣讀判刑，二人聽取最終結果時均十分冷靜。不過，馮在進入羈留室前，仍深深地望向馮程淑儀所在的位置。

馮程淑儀離庭時引起大批傳媒追訪，被問到對判刑的看法、如何看待馮陳之間關係時，她只微笑揮手回應說：「唔講，多謝關心，多謝關心。」然後便乘車離去。

本案原涉及2名被告，包括馮永業（55歲）及陳婉玉（62歲）。馮除被控公職人員行為失當罪；他與陳亦面對貪污罪名，其中馮被控收受利益罪，而陳則被控提供利益罪，法官裁定二人涉及貪污的罪名均不成立。

處理航空政策涉及陳相關公司

控方案情指，馮在2003年至2006年任經濟發展及勞工局副秘書長期間，曾參與政府多項重要及敏感的政府決策，包括處理班航權分配、直升機場擴展計劃、西九龍直升機場的減租等；而陳當時為港聯直升機有限公司、港聯航空有限公司及港聯直升機（香港）有限公司的董事兼股東，陳涉及的公司，亦有參與部份馮有份處理的申請。

控方指陳於2004年9月23日，透過名下公司簽署地產代理協議，欲購入羅便臣道雍景臺單位。同月28日，馮向同一地產代理買下同一單位，原本買方的名字由陳改成馮，並由陳代表馮簽名，陳並開支票為馮支付51萬臨時訂金。

官不排除該利益是情侶之間事宜

法官早前裁決指，相信馮陳之間由2003年開展了情侶關係，馮亦常協助陳處理物業買賣，相信二人在處理雍景臺的交易時，二人已打得火熱，關係如同夫妻，沒有財政壓力的陳，或為感激馮協助處理其他物業買賣，並與馮分享利潤收益也非不可能。故認為雍景臺的交易行為會令人生疑，但認為款項也可能是純粹情侶間的事宜，認為存在疑點，故裁定二人行賄及收賄罪脫。

認為馮故意隱瞞交易

不過，法官認為馮在處理有關陳公司的公務時，已知道陳在相關公司是股東及董事，沒可能預見不到二人之間的交易明顯地構成利益衝突，而馮作為高級公務員，其行為必會動搖市民及國際對公務員的操守及對制度的信心，馮應知道其嚴重性，因此才隱瞞交易，在庭上說謊掩飾罪行，裁定他瀆職罪成。

雖然案件揭發馮永業與陳婉玉的婚外情，但作為妻子的馮程淑儀仍為丈夫求情，並讚他萬事以家人為先。（資料圖片）

對一個女人的愛而至前途盡毀

辯方求情時指，馮被定罪是一件不幸事件，他因為對一個女人的愛，而令自己的前途及聲譽盡毀，馮亦承認當時應與陳分手，那麼就不需要長時間隱瞞收款，辯方指「愛情好難解釋」，不過馮作為公務員的確沒有採取最適合的步驟。辯方亦強調馮在公務上的決定沒受涉案51萬元影響。

妻子馮程淑儀撰信求情

辯方另呈上37封求情信，雖然馮在案中揭露了他曾涉婚外情十多年，但其妻子馮程淑儀仍為他親撰求情信，更大讚馮一直以來萬事以家庭為先，對其家人愛護有加，又會照顧其年邁的母親，相信馮已上了沉痛的一課，求法庭可輕判，讓他們一家日後可重過新生。

其他為馮撰求情信的，亦不乏政府現任及前任高官，包括商務及經濟發展局局長邱騰華、警務處前處長李明逵、土地註冊處處長張美珠等。

案件編號：DCCC761/2018