【騎馬人莫振華之死】莫未能預測「越影」反應　馬匹為何受驚未明

賽馬會策騎員莫振華去年7月晨操時墮馬，翌日不治，其死因研訊今(13日）續，庭上讀出勞工處的調查報告，指事件不涉及不安全的策騎，亦不見馬房的工作安全系統有不足，而馬會制定的安全標準已是頂級水平，估計莫可能因為未能預測「越影」的突然反應而墮馬，而「越影」當時為何受驚的確實原因則無從得知。

安全主任關若泉指莫振華可能因為未能預測「越影」的突然反應而墮馬，惟「越影」受驚的確實原因則無從得知。(林樂兒攝)

死者莫振華（終年39歲，下稱：莫）去年7月17日清晨在方嘉柏馬房從馬匹「越影」墮下，送院後翌日不治。死者家屬及賽馬會均有大律師代表出庭。

莫頭部無明顯瘀傷

法醫陳永鴻謂，莫腦部出血及水腫、髗低骨碎裂，有創傷性腦部受損；除了右邊顴骨有瘀傷外，沒其他明顯瘀傷。他認為若被馬踢中會有更明顯的瘀傷，但若踢中安全帽，便可能內有受傷但外面完好。

莫當時策馬匹踱步

庭上又讀出勞工處一級安全主任關若泉的調查報告，結論指莫當時策馬匹踱步屬低風險的操練，事件不涉及不安全的策騎，亦不見馬房的工作安全系統有不足。莫可能因為未能預測「越影」的突然反應而墮馬，惟「越影」受驚的確實原因則無從得知。

意外時兩馬同時奔走

案發時，在沙池踱步的「越影」與在附近洗澡的「心中有您」同時奔走。報告指，雖然兩邊的活動同時進行，但其他馬匹沒有特殊狀況，從此可推斷事件與兩項活動的兼容性無關。代表家屬的大律師詢問下，關稱未能排除「心中有您」受到水喉刺激而跑走，並指他無相關的專業知識，調查報告是採納馬會職員的證詞寫成。

沒列明需有救護車駐場

死因研訊主任提及，案發時正值馬季收鑼，平日會駐守涉案馬房的聖約翰救傷車剛巧沒有當值。關表示，調查期間從馬會職員知悉此事，但申明調查目的是找出意外成因，及當中有無不符法例規定之處，故沒研究傷勢處理。他續道，法例就急救箱設備有作規管，但沒列明須有救護車駐場。死因裁判官問及當局有無修例的權力，關表示這要由管理層回答。

馬會參照英澳安全系統

馬會表示其安全系統參照澳洲標準，亦達至英國標準，已是最頂級的水平。關供稱，澳洲政府有述及駐場救護車，但這並非必須，而英國做法他則未有查閱。

報告建議馬會研究令馬匹受驚的潛在的環境變化，並就此制訂措施以免發生事故。裁判官形容這有如願景，質疑建議無意義，關重申調查方向乃事件中有無不合例的地方。

案件編號：CCDI-567/2018