【機場集會】警察助被困內地男離開　引爆警民衝突　至少一人傷

網民發起「警察還眼」行動，昨日（13日）香港機場連續第五日有集會。傍晚時分有一名男子被其他人懷疑他的身份，遭圍堵和翻查證件和手機資料，發現他是內地人。該名男子事後遭示威者用索帶綁手，救護員到場擾攘一個多小時，仍未能將該名男子送出離境大堂到救護車。 晚上10時45左右，數百名防暴警察抵達一號客運大樓（T1），嘗試護送該名內地男子上救護車，但部分示威者情緒激動，向警察投擲雜物及攔截警車。警方一度施放胡椒噴霧，一名警員在衝突時拿出手槍，速龍小隊亦在現場戒備，數名示威者被帶上警車，整個衝突歷時約45分鐘，至少一名示威者受傷。

數百名防暴警察抵達一號客運大樓，嘗試護送一名內地男子上救護車，其間與示威者爆發衝突，警方一度施放胡椒噴霧。（曾梓洋攝）

警方於昨晚發稿，指一名旅客在香港國際機場內被示威者包圍及毆打。雖然該位旅客需要接受治療，但現場示威者阻礙救護員將他送院。警方指，收到香港機場管理局要求協助，呼籲示威者切勿阻礙警方工作，並強調不是清場行動，目的只是讓該名旅客能安全離開及送院。

警方談判專家初時重申，警方是要協助受傷男子，呼籲示威者停用「鐳射槍」，但在場示威者依然情緒激動。該男子被搬離往救護車後，至晚上11時左右，警員慢慢撤離機場，到11點全方位撤離。示威者向警車及警員投擲雜物，再而追截警車，繼而有人將行李車及欄杆搬到路上，阻截警車離開，部分人更追出公路，終爆發機場首輪衝突。

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至11時12分，有手持盾牌、警棍的警員下車清理路障，有警員一度從警車內向外施放胡椒噴霧。此時亦有速龍小隊到場戒備。一名警員衝進玻璃門，嘗試追捕一名示威者期間落單，大量示威者湧上搶走警棍及遭圍毆，該警員隨後拔出左輪配槍指向示威者，示威者隨後四散。

在衝突中，有至少兩位示威者被捕，一人頭爆血流。

警方隨後未有衝進一號客運大樓清場，於11時30分左右全數登上警車撤離，整個衝突歷時約45分鐘。